Назад у майбутнє: Lamborghini представили унікальний футуристичний суперкар (фото)

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 створили японський дизайнер на честь 60-річного ювілею бренду. Суперкар має деякі деталі від культових моделей Countach, Diablo, Murciélago й Aventador.

Related video

Lamborghini випустила унікальну версію свого трекового суперкара Huracan STO, яка отримала назву Time Chaser_111100. Подробиці розповіли на сайті італійського бренду.

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 створений японським дизайнером Ікеучі та присвячений 60-річчю бренду. Суперкар виконаний у стилі кіберпанк і отримав безліч зовнішніх доробок.

[ + – ] Lamborghini Huracan STO запозичив деякі деталі від інших суперкарів бренду Фото: Lamborghini

На Huracan STO встановили оригінальні деталі з попередніх ювілейних випусків Lamborghini, серед яких Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th і Aventador LP 720-4 50th. Над моторним відсіком розташований модуль, у якому є масштабні моделі капотів цих чотирьох моделей.

[ + – ] Huracan STO Time Chaser_111100 відсилає до інших моделей Lamborghini Фото: Lamborghini

Ікеучі черпає натхнення з японських аніме про кіберпанк і роботів. Саме тому суперкар отримав такий характерний стиль.

Силову установку Lamborghini Huracan STO залишили без змін. Під капотом встановлений 5,2-літровий атмосферний двигун V10 потужністю 640 к. с. і 565 Нм крутного моменту. Авто має задній привід і може розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.

Важливо

Суперкари Chevrolet Corvette та Lamborghini Huracan порівняли на гоночному треку (відео)

Також Ікеучі показав модель-симулятор Time Gazer, побудований зі справжніх деталей Lamborghini. Так дизайнер передав своє бачення "минулого, сьогодення та майбутнього через призму еволюції Lamborghini".

[ + – ] Модель-симулятор Time Gazer віддає шану суперкарам Lamborghini Фото: Lamborghini

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini представили свої останні бензинові суперкари — Invencible і Autentica.