Суперкари Chevrolet Corvette та Lamborghini Huracan порівняли на гоночному треку (відео)

Американський Chevrolet Corvette Z06 виявився гідним суперником італійському суперкару. Обидва автомобілі чудово показали себе на гоночному треку.

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Блогери порівняли на гоночному треку Chevrolet Corvette Z06 та Lamborghini Huracán Tecnica. Суперкари продемонстрували себе з кращого боку у своєму природному середовищі. Відео опублікували на Youtube-каналі Car and Driver.

Професійні водії випробували американський та італійський суперкари на треку Virginia International Raceway. Chevrolet Corvette Z06 та Lamborghini Huracán Tecnica по черзі проїхали коло на час, після чого було визначено переможця.

Обидва суперкари мають середньомоторне компонування та потужні двигуни. Проте вони суттєво відрізняються один від одного.

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Chevrolet Corvette Z06 оснащується 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 670 к. с. і 625 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди.

Під капотом Lamborghini Huracán Tecnica встановлений 5,2-літровий атмосферний двигун V10 потужністю 640 к. с. і 656 Нм крутного моменту. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди.

Обидва суперкари встановили разючий час кола. Проте Chevrolet Corvette Z06 виявився швидшим.

Lamborghini Huracán Tecnica проїхав за 2:43.9. Chevrolet Corvette Z06 зміг перевершити результат італійського суперкара, встановивши час 2:38.6. Цікаво, що Corvette приблизно в 2,5 рази дешевша — коштує від $106 400 тоді, як ціна Huracan стартує із $248 300.

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