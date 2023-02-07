Суперкары Chevrolet Corvette и Lamborghini Huracan сравнили на гоночном треке (видео)

Американский Chevrolet Corvette Z06 оказался достойным соперником итальянскому суперкару. Оба автомобиля отлично показали себя на гоночном треке.

Related video

Блогеры сравнили на гоночном треке Chevrolet Corvette Z06 и Lamborghini Huracán Tecnica. Суперкары продемонстрировали себя с лучше стороны в своей естественной среде. Видео опубликовали на YouTube-канале Car and Driver.

Профессиональные водители испытали американский и итальянский суперкары на треке Virginia International Raceway. Chevrolet Corvette Z06 и Lamborghini Huracán Tecnica по очереди проехали круг на время, после чего был определен победитель.

Оба суперкара имеют среднемоторную компоновку и мощные двигатели. Тем не менее они существенно отличаются друг от друга.

Важно

Прощальный поклон: Lamborghini презентовали последние бензиновые суперкары (фото)

Chevrolet Corvette Z06 оснащается 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 670 л.с. и 625 Нм крутящего момента. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды.

Под капотом Lamborghini Huracán Tecnica установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с. и 656 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Оба суперкара установили впечатляющее время круга. Тем не менее Chevrolet Corvette Z06 оказался быстрее.

Lamborghini Huracán Tecnica проехал круг за 2:43.9. Chevrolet Corvette Z06 смог превзойти результат итальянского суперкара, установив время 2:38.6. Примечательно, что Corvette примерно в 2,5 раза дешевле — стоит от $106 400 тогда, как цена Huracan стартует с $248 300.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между большими пикапами Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 и Toyota Tundra TRD Sport.