Понад 250 суперкарів в одному місці: Lamborghini встановили незвичайний світовий рекорд (фото)
Захід присвятили 60-річному ювілею Lamborghini. На честь цього вирішили зібрати якнайбільше суперкарів бренду, які розмістили на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії.
Lamborghini побили світовий рекорд Гіннеса в межах спеціального заходу на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії. Про це розповіли на сайті бренду.
Захід був присвячений 60-річному ювілею бренду. На честь цього багато власників автомобілів Lamborghini зібралося на треку.
В акції взяли участь понад 250 автомобілів італійського бренду. Це дозволило побити світовий рекорд Гіннеса за "найбільшим парадом автомобілів".
На заході можна було замінити багато знакових моделей Lamborghini, починаючи з першого серійного автомобіля 350 GT і закінчуючи лімітованим суперкаром Countach LPI 800-4. Також на треку зібралися десятки кросоверів Urus.
"Цього року виповнюється 60 років з моменту заснування Lamborghini у 1963 році. Той факт, що так багато Lamborghini, від сучасних моделей до класичних автомобілів, зібралося на всесвітньо відомій трасі Suzuka Circuit, є доказом того, що наш бренд торкнувся емоцій багатьох людей тут, В Японії, за свою довгу історію і досі цінується", — сказав головний виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.Важливо
На треку також помітили позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, що ще не вийшов. Модель пофарбована в білий колір із червоними та чорними акцентами.
Раніше Фокус писав, що Lamborghini презентували останні бензинові суперкари Invencible та Autentica.