Понад 250 суперкарів в одному місці: Lamborghini встановили незвичайний світовий рекорд (фото)

Захід присвятили 60-річному ювілею Lamborghini. На честь цього вирішили зібрати якнайбільше суперкарів бренду, які розмістили на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії.

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Lamborghini побили світовий рекорд Гіннеса в межах спеціального заходу на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії. Про це розповіли на сайті бренду.

Захід був присвячений 60-річному ювілею бренду. На честь цього багато власників автомобілів Lamborghini зібралося на треку.

В акції взяли участь понад 250 автомобілів італійського бренду. Це дозволило побити світовий рекорд Гіннеса за "найбільшим парадом автомобілів".

[ + – ] На заході вдалося зібрати понад 250 автомобілів Lamborghini Фото: Lamborghini [ + – ] Деякі суперкари привезли на трек представники Lamborghini Фото: Lamborghini [ + – ] Найчастіше на заході зустрічався кросовер Lamborghini Urus Фото: Lamborghini [ + – ] Гоночний трек зібрав величезну кількість барвистих суперкарів Фото: Lamborghini [ + – ] На захід привезли суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, який ще не вийшов. Фото: Lamborghini [ + – ] Серед автомобілів є безліч дуже рідкісних суперкарів Фото: Lamborghini

На заході можна було замінити багато знакових моделей Lamborghini, починаючи з першого серійного автомобіля 350 GT і закінчуючи лімітованим суперкаром Countach LPI 800-4. Також на треку зібралися десятки кросоверів Urus.

[ + – ] Виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельман на врученні позначки Книги рекордів Гіннеса Фото: Lamborghini

"Цього року виповнюється 60 років з моменту заснування Lamborghini у 1963 році. Той факт, що так багато Lamborghini, від сучасних моделей до класичних автомобілів, зібралося на всесвітньо відомій трасі Suzuka Circuit, є доказом того, що наш бренд торкнувся емоцій багатьох людей тут, В Японії, за свою довгу історію і досі цінується", — сказав головний виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

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На треку також помітили позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, що ще не вийшов. Модель пофарбована в білий колір із червоними та чорними акцентами.

Раніше Фокус писав, що Lamborghini презентували останні бензинові суперкари Invencible та Autentica.