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Авто

Понад 250 суперкарів в одному місці: Lamborghini встановили незвичайний світовий рекорд (фото)

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Фото: Lamborghini | Власники Lamborghini з радістю демонстрували свої суперкари

Захід присвятили 60-річному ювілею Lamborghini. На честь цього вирішили зібрати якнайбільше суперкарів бренду, які розмістили на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії.

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Lamborghini побили світовий рекорд Гіннеса в межах спеціального заходу на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії. Про це розповіли на сайті бренду.

Захід був присвячений 60-річному ювілею бренду. На честь цього багато власників автомобілів Lamborghini зібралося на треку.

В акції взяли участь понад 250 автомобілів італійського бренду. Це дозволило побити світовий рекорд Гіннеса за "найбільшим парадом автомобілів".

На заході вдалося зібрати понад 250 автомобілів Lamborghini Fullscreen
На заході вдалося зібрати понад 250 автомобілів Lamborghini
Фото: Lamborghini
Деякі суперкари привезли на трек представники Lamborghini Fullscreen
Деякі суперкари привезли на трек представники Lamborghini
Фото: Lamborghini
Найчастіше на заході зустрічався кросовер Lamborghini Urus Fullscreen
Найчастіше на заході зустрічався кросовер Lamborghini Urus
Фото: Lamborghini
Гоночний трек зібрав величезну кількість барвистих суперкарів Fullscreen
Гоночний трек зібрав величезну кількість барвистих суперкарів
Фото: Lamborghini
На захід привезли суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, який ще не вийшов. Fullscreen
На захід привезли суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, який ще не вийшов.
Фото: Lamborghini
Серед автомобілів є безліч дуже рідкісних суперкарів Fullscreen
Серед автомобілів є безліч дуже рідкісних суперкарів
Фото: Lamborghini
На заході вдалося зібрати понад 250 автомобілів Lamborghini
Деякі суперкари привезли на трек представники Lamborghini
Найчастіше на заході зустрічався кросовер Lamborghini Urus
Гоночний трек зібрав величезну кількість барвистих суперкарів
На захід привезли суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, який ще не вийшов.
Серед автомобілів є безліч дуже рідкісних суперкарів

На заході можна було замінити багато знакових моделей Lamborghini, починаючи з першого серійного автомобіля 350 GT і закінчуючи лімітованим суперкаром Countach LPI 800-4. Також на треку зібралися десятки кросоверів Urus.

Lamborghini Fullscreen
Виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельман на врученні позначки Книги рекордів Гіннеса
Фото: Lamborghini

"Цього року виповнюється 60 років з моменту заснування Lamborghini у 1963 році. Той факт, що так багато Lamborghini, від сучасних моделей до класичних автомобілів, зібралося на всесвітньо відомій трасі Suzuka Circuit, є доказом того, що наш бренд торкнувся емоцій багатьох людей тут, В Японії, за свою довгу історію і досі цінується", — сказав головний виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

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На треку також помітили позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato, що ще не вийшов. Модель пофарбована в білий колір із червоними та чорними акцентами.

Раніше Фокус писав, що Lamborghini презентували останні бензинові суперкари Invencible та Autentica.