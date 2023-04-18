Lamborghini представили юбилейные суперкары Huracan (фото)

Всего Lamborghini выпустят по 60 юбилейных экземпляров Huracan STO, Huracan Tecnica и Huracan EVO Spyder. Все автомобили получат эксклюзивные элементы экстерьера.

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Lamborghini празднуют 60-летие выпуском трех специальных версий для суперкара Huracan. Подробности сообщили на сайте бренда.

Спецверсии получили модификации Huracan STO, Huracan Tecnica и Huracan EVO Spyder. Их покажут во время Недели дизайна в Милане.

Всего Lamborghini выпустят по 60 экземпляров каждой модели. При этом они будут доступны в двух конфигурациях.

Юбилейная версия Huracan STO вдохновлена спортивной одеждой с использованием оттенков тон в тон. Он окрашен в синий цвет Blu Aegeus и украшен элементами цвета Blu Astraeus. В интерьере используется сочетание черной и серой алькантары и контрастная строчка синего цвета.

Lamborghini Huracan STO 60th anniversary будет доступен в сером и синем цветах кузова Фото: Lamborghini

Вторая модификация Huracan STO представлена в сером и черном цветах. Интерьер также выполнен из черной и серой алькантары, но контрастная строчка имеет красный цвет.

Спецверсия Huracan Tecnica вдохновлена автоспортом и выполнена в цветах итальянского триколора. Интерьер выполнен из черной алькантары с красными акцентами.

Lamborghini Huracan Tecnica 60th anniversary окрасят в цвета итальянского триколора Фото: Lamborghini

Huracan Evo Spyder 60th anniversary предложат в синем цвете с контрастными белыми деталями или в зеленом цвете с белыми акцентами. Интерьер выполнен из черной алькантары в сочетании с красной и белой строчкой.

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Все юбилейные Lamborghini Huracan получат карбоновую пластину с надписью "1 из 60" и логотипом "60th anniversary". Презентация суперкаров состоится 21 апреля на выставочном пространстве Segheria в Милане.

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