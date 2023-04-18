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Lamborghini представили ювілейні суперкари Huracan (фото)

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Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan 60th anniversary випустять обмеженим тиражем

Усього Lamborghini випустять по 60 ювілейних екземплярів Huracan STO, Huracan Tecnica та Huracan EVO Spyder. Усі автомобілі отримають ексклюзивні елементи екстер'єру.

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Lamborghini святкують 60-річчя випуском трьох спеціальних версій для суперкара Huracan. Подробиці повідомили на сайті бренду.

Спецверсії отримали модифікації Huracan STO, Huracan Tecnica та Huracan EVO Spyder. Їх покажуть під час Тижня дизайну у Мілані.

Усього Lamborghini випустять по 60 екземплярів кожної моделі. При цьому вони будуть доступні у двох конфігураціях.

Ювілейна версія Huracan STO натхненна спортивним одягом з використанням відтінків тон у тон. Він пофарбований у синій колір Blu Aegeus та прикрашений елементами кольору Blu Astraeus. В інтер'єрі використовується поєднання чорної та сірої алькантари та контрастні елементи синього кольору.

Lamborghini Huracan 60th anniversary Fullscreen
Lamborghini Huracan STO 60th anniversary буде доступний у сірому та синьому кольорах кузова
Фото: Lamborghini

Друга модифікація Huracan STO представлена в сірому та чорному кольорах. Інтер'єр також виконаний з чорної та сірої алькантари, але контрастні елементи мають червоний колір.

Спецверсія Huracan Tecnica натхненна автоспортом та виконана у кольорах італійського триколору. Інтер'єр виконаний з чорної алькантари з червоними акцентами.

Lamborghini Huracan 60th anniversary Fullscreen
Lamborghini Huracan Tecnica 60th anniversary пофарбують у кольори італійського триколору
Фото: Lamborghini

Huracan Evo Spyder 60th anniversary запропонують у синьому кольорі з контрастними білими деталями або у зеленому кольорі з білими акцентами. Інтер'єр виконаний з чорної алькантари в поєднанні з червоними та білими елементами.

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Всі ювілейні Lamborghini Huracan отримають карбонову пластину з написом "1 з 60" та логотипом "60th anniversary". Презентація суперкарів відбудеться 21 квітня на виставковому просторі Segheria у Мілані.

Раніше Фокус розповів, що Lamborghini представили унікальний футуристичний суперкар Huracan STO Time Chaser_111100.