Lamborghini встановили незвичайний світовий рекорд на честь 60-річного ювілею (фото)

Святкування ювілею розпочалося в 11 дилерських центрах Lamborghini по всій Великій Британії. Глядачам було показано новий суперкар Revuelto, а також трековий болід Huracan GT3 Evo.

Related video

Lamborghini на честь 60-річного ювілею зібрали на перегоновому треку Silverstone понад 380 суперкарів і рідкісних автомобілів бренду. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Загалом на треку зібрали 382 автомобілі Lamborghini. Серед них є такі культові моделі як Miura та Countach, а також рідкісний позашляховик LM 002.

На заході можна було помітити безліч сучасних і класичних автомобілів Lamborghini Фото: Lamborghini

Така подія ознаменувала новий світовий рекорд. Ще нікому не вдалося зібрати стільки автомобілів Lamborghini в одному місці одночасно.

Святкування ювілею розпочалося в 11 дилерських центрах Lamborghini по всій Великій Британії, після чого 382 авто вирушили на Silverstone. На святі був присутній генеральний директор Стефан Вінкельманн.

Важливо

Понад 250 суперкарів в одному місці: Lamborghini встановили незвичайний світовий рекорд (фото)

На виставці був представлений трековий суперкар Lamborghini Huracan GT3 Evo та годинник Roger Dubuis. Також ще одним експонатом став новий суперкар Revuelto, який став наступником моделі Aventador.

Lamborghini Revuelto вперше був показаний у Великій Британії Фото: Lamborghini

Суперкар оснащується гібридною силовою установкою з 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1000 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,5 секунди.

Раніше Фокус писав, що Lamborghini святкують 60-річчя випуском трьох спеціальних версій для суперкара Huracan.