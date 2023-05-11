Какие автомобили из Китая покупают украинцы: статистика продаж

Украинцы стали покупать больше автомобилей, изготовленных в Китае. Большую часть сегмента составляют электромобили, а также бензиновые модели.

За апрель 2023 года украинцы купили 509 новых автомобилей, выпущенных в Китае. Также эксперты определили самые популярные модели. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

По словам экспертов, почти каждый десятый новый автомобиль, который был куплен в Украине в прошлом месяце, имеет китайское происхождение. Некоторые из них выпущены китайскими брендами, а остальные были собраны на китайских заводах.

Интересно то, что 75% от всех купленных в Украине китайских авто составили электромобили. Еще 30% оснащались бензиновыми двигателями. Дизельные модели составили всего 2% от сегмента.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным автомобилем из Китая на украинском рынке Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей на украинском рынке за апрель:

Volkswagen ID.4 — 129 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 53 авто. Chery Tiggo 4 — 43 авто. Volkswagen ID.6 — 36 авто. Chery Tiggo 2 — 32 авто.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.

Также мы писали, что за апрель 2023 года украинцы купили 15,3 тысячи подержанных автомобилей, которые были импортированы из других стран.