Какие автомобили из Китая покупают украинцы: статистика продаж
Украинцы стали покупать больше автомобилей, изготовленных в Китае. Большую часть сегмента составляют электромобили, а также бензиновые модели.
За апрель 2023 года украинцы купили 509 новых автомобилей, выпущенных в Китае. Также эксперты определили самые популярные модели. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.
По словам экспертов, почти каждый десятый новый автомобиль, который был куплен в Украине в прошлом месяце, имеет китайское происхождение. Некоторые из них выпущены китайскими брендами, а остальные были собраны на китайских заводах.
Интересно то, что 75% от всех купленных в Украине китайских авто составили электромобили. Еще 30% оснащались бензиновыми двигателями. Дизельные модели составили всего 2% от сегмента.
ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей на украинском рынке за апрель:
- Volkswagen ID.4 — 129 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 53 авто.
- Chery Tiggo 4 — 43 авто.
- Volkswagen ID.6 — 36 авто.
- Chery Tiggo 2 — 32 авто.
Ранее Фокус рассказал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.
Также мы писали, что за апрель 2023 года украинцы купили 15,3 тысячи подержанных автомобилей, которые были импортированы из других стран.