Aston Martin представил сверхбыстрый кроссовер в стиле "Формулы-1" (фото)

Лимитированная модификация AMR23 Edition отличается новыми кузовными элементами и множеством других косметических доработок. Интерьер доступен только в эксклюзивном сочетании двух цветов.

Aston Martin показали лимитированный заряженный кроссовер DBX707 AMR23 Edition, вдохновленный достижениями бренда в "Формуле-1". Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

В 2023 году команда Aston Martin Racing занимает второе место в общем зачете чемпионата "Формулы-1". В честь этого британский бренд создал специальную версию AMR23 Edition для своего самого мощного кроссовера DBX707.

Лимитированную модификацию разработало подразделение Q by Aston Martin. Автомобиль отличается уникальным цветом Podium Green, новым значком на боковом крыле и тормозными суппортами Aston Martin Green. Также на кузове появились акценты лаймового цвета.

Кузов Aston Martin DBX707 AMR23 Edition выполнен в цвете Podium Green Фото: Aston Martin

Интерьер выполнен в двух цветах — Sport Duotone Onyx Black и Eifel Green. В нем используется контрастная строчка лаймового цвета и множество элементов из углеродного волокна.

В интерьере появилась контрастная строчка лаймового цвета Фото: Aston Martin

Под капотом Aston Martin DBX707 AMR23 Edition расположен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Заказать эксклюзивный кроссовер можно прямо сейчас на сайте производителя. Стоимость модели не названа, но она составит более 200 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что кроссовер Aston Martin DBX получил новую сверхмощную версию от немецкого ателье Mansory.