Британцы назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты назвали плюсы и минусы этих моделей.

Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Они протестировали эти модели и выделили их преимущества. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Электрокары постепенно завоевывают не только европейский рынок, но и украинский. Современные модели обладают неплохим запасом хода и предлагают высокий уровень комфорта.

Эксперты протестировали десятки электромобилей с пробегом, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. В рейтинг вошли 10 моделей, которые обладают множеством преимуществ.

ТОП-10 электромобилей с пробегом по мнению экспертов:

10. Vauxhall/Opel Corsa-e

Opel Corsa-e делит платформу с моделью Peugeot e-208 Фото: Opel

Эксперты похвалили электрическую версию Opel Corsa за высокую практичность и приятное управление. Модель отлично подходит как первый электромобиль для тех, кто привык к автомобилям с ДВС.

Плюсы:

хорошая динамика;

богатое оснащение;

возможность быстрой зарядки.

Минусы:

небольшой запас хода;

высокая стоимость;

скучный интерьер.

9. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 стал первой моделью в электрической линейке бренда Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 оказался приятным в управлении и обладает большим запасом хода. Тем не менее у модели не самый лучший интерьер.

Плюсы:

приятное управление;

большой запас хода;

просторный салон.

Минусы:

плохое качество интерьера;

плохая надежность;

неудобная мультимедийная система.

8. MG ZS EV

MG ZS EV предлагает множество преимуществ за небольшую стоимость Фото: Autocar

Электрокроссовер MG ZS EV предлагает высокую практичность и богатое оснащение за небольшую стоимость. Также эксперты отметили неплохой уровень комфорта модели.

Плюсы:

много места внутри;

высокая практичность;

богатое оснащение.

Минусы:

ограниченная регулировка рулевого колеса;

неприятное управление.

7. Peugeot e-208

Peugeot e-208 приятный в управлении Фото: Stellantis

Peugeot e-208 во многом превосходит соплатформенный Opel Corsa-e. Модель отличается красивым интерьером и приятным управлением.

Плюсы:

приятное управление;

красивый интерьер;

невысокая стоимость.

Минусы:

показатели приборной панели иногда трудно увидеть;

плохие тормоза;

небольшой запас хода.

6. Audi E-tron

Audi E-tron очень комфортный и практичный электромобиль Фото: Audi

Audi E-tron предлагает высокий уровень комфорта и практичности. Электрокроссовер привлекает богатым оснащением и передовыми технологиями.

Плюсы:

высокий уровень комфорта;

отличная плавность хода;

просторный и удобный интерьер.

Минусы:

небольшой запас хода;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятное управление.

5. Kia e-Niro

Kia e-Niro может проехать более 400 км на одном заряде Фото: Kia

Kia e-Niro предлагает много преимуществ. Модель обладает неплохим запасом хода и просторным салоном.

Плюсы:

большой запас хода;

просторный салон;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

медленная скорость зарядки.

4. Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV предлагает богатое оснащение Фото: Hyundai

Hyundai Kona EV обладает богатым оснащением и большим запасом хода. Еще одним преимуществом модели является ее невысокая стоимость.

Плюсы:

большой запас хода;

отличная динамика;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места на втором ряду;

неприятное управление.

3. Renault Zoe

Renault Zoe недорогой в обслуживании Фото: Renault

Одним из лучших электромобилей по соотношению цена-качество является Renault Zoe. Модель недорогая в обслуживании и обладает низким ценником.

Плюсы:

низкая стоимость обслуживания;

приятный в управлении;

большой запас хода.

Минусы:

плохая динамика;

плохие тормоза;

скучный интерьер.

2. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace обладает передовыми технологиями Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace является одним из самых инновационных электромобилей в мире. Также привлекает его большой запас хода и высокий уровень комфорта.

Плюсы:

богатое оснащение;

приятное управление;

стильный дизайн.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

плохой обзор сзади;

низкий уровень надежности.

1. Tesla Model 3

У Tesla Model 3 есть множество преимуществ Фото: Tesla

Tesla Model 3 регулярно попадает в рейтинг самых продаваемых электромобилей в мире. В этом заслуга большого запаса хода модели и высокого уровня практичности.

Плюсы:

отличная динамика;

большой запас хода;

практичный салон.

Минусы:

плохое качество сборки;

низкая плавность хода.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500.