Британцы назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты назвали плюсы и минусы этих моделей.
Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Они протестировали эти модели и выделили их преимущества. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Электрокары постепенно завоевывают не только европейский рынок, но и украинский. Современные модели обладают неплохим запасом хода и предлагают высокий уровень комфорта.
Эксперты протестировали десятки электромобилей с пробегом, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. В рейтинг вошли 10 моделей, которые обладают множеством преимуществ.
ТОП-10 электромобилей с пробегом по мнению экспертов:
10. Vauxhall/Opel Corsa-e
Эксперты похвалили электрическую версию Opel Corsa за высокую практичность и приятное управление. Модель отлично подходит как первый электромобиль для тех, кто привык к автомобилям с ДВС.
Плюсы:
- хорошая динамика;
- богатое оснащение;
- возможность быстрой зарядки.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- высокая стоимость;
- скучный интерьер.
9. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 оказался приятным в управлении и обладает большим запасом хода. Тем не менее у модели не самый лучший интерьер.
Плюсы:
- приятное управление;
- большой запас хода;
- просторный салон.
Минусы:
- плохое качество интерьера;
- плохая надежность;
- неудобная мультимедийная система.
8. MG ZS EV
Электрокроссовер MG ZS EV предлагает высокую практичность и богатое оснащение за небольшую стоимость. Также эксперты отметили неплохой уровень комфорта модели.
Плюсы:
- много места внутри;
- высокая практичность;
- богатое оснащение.
Минусы:
- ограниченная регулировка рулевого колеса;
- неприятное управление.
7. Peugeot e-208
Peugeot e-208 во многом превосходит соплатформенный Opel Corsa-e. Модель отличается красивым интерьером и приятным управлением.
Плюсы:
- приятное управление;
- красивый интерьер;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- показатели приборной панели иногда трудно увидеть;
- плохие тормоза;
- небольшой запас хода.
6. Audi E-tron
Audi E-tron предлагает высокий уровень комфорта и практичности. Электрокроссовер привлекает богатым оснащением и передовыми технологиями.
Плюсы:
- высокий уровень комфорта;
- отличная плавность хода;
- просторный и удобный интерьер.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятное управление.
5. Kia e-Niro
Kia e-Niro предлагает много преимуществ. Модель обладает неплохим запасом хода и просторным салоном.
Плюсы:
- большой запас хода;
- просторный салон;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- медленная скорость зарядки.
4. Hyundai Kona EV
Hyundai Kona EV обладает богатым оснащением и большим запасом хода. Еще одним преимуществом модели является ее невысокая стоимость.
Плюсы:
- большой запас хода;
- отличная динамика;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места на втором ряду;
- неприятное управление.
3. Renault Zoe
Одним из лучших электромобилей по соотношению цена-качество является Renault Zoe. Модель недорогая в обслуживании и обладает низким ценником.
Плюсы:
- низкая стоимость обслуживания;
- приятный в управлении;
- большой запас хода.
Минусы:
- плохая динамика;
- плохие тормоза;
- скучный интерьер.
2. Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace является одним из самых инновационных электромобилей в мире. Также привлекает его большой запас хода и высокий уровень комфорта.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- приятное управление;
- стильный дизайн.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- плохой обзор сзади;
- низкий уровень надежности.
1. Tesla Model 3
Tesla Model 3 регулярно попадает в рейтинг самых продаваемых электромобилей в мире. В этом заслуга большого запаса хода модели и высокого уровня практичности.
Плюсы:
- отличная динамика;
- большой запас хода;
- практичный салон.
Минусы:
- плохое качество сборки;
- низкая плавность хода.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500.