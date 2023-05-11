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Британцы назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)

Фото: Volkswagen | Эксперты похвалили Volkswagen ID.3 за приятное управление и большой запас хода

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты назвали плюсы и минусы этих моделей.

Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Они протестировали эти модели и выделили их преимущества. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Электрокары постепенно завоевывают не только европейский рынок, но и украинский. Современные модели обладают неплохим запасом хода и предлагают высокий уровень комфорта.

Эксперты протестировали десятки электромобилей с пробегом, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. В рейтинг вошли 10 моделей, которые обладают множеством преимуществ.

ТОП-10 электромобилей с пробегом по мнению экспертов:

10. Vauxhall/Opel Corsa-e

Opel Corsa-e делит платформу с моделью Peugeot e-208
Фото: Opel

Эксперты похвалили электрическую версию Opel Corsa за высокую практичность и приятное управление. Модель отлично подходит как первый электромобиль для тех, кто привык к автомобилям с ДВС.

Плюсы:

  • хорошая динамика;
  • богатое оснащение;
  • возможность быстрой зарядки.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • высокая стоимость;
  • скучный интерьер.

9. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 стал первой моделью в электрической линейке бренда
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 оказался приятным в управлении и обладает большим запасом хода. Тем не менее у модели не самый лучший интерьер.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • большой запас хода;
  • просторный салон.

Минусы:

  • плохое качество интерьера;
  • плохая надежность;
  • неудобная мультимедийная система.

8. MG ZS EV

MG ZS EV предлагает множество преимуществ за небольшую стоимость
Фото: Autocar

Электрокроссовер MG ZS EV предлагает высокую практичность и богатое оснащение за небольшую стоимость. Также эксперты отметили неплохой уровень комфорта модели.

Плюсы:

  • много места внутри;
  • высокая практичность;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • ограниченная регулировка рулевого колеса;
  • неприятное управление.

7. Peugeot e-208

Peugeot e-208 приятный в управлении
Фото: Stellantis

Peugeot e-208 во многом превосходит соплатформенный Opel Corsa-e. Модель отличается красивым интерьером и приятным управлением.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • красивый интерьер;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • показатели приборной панели иногда трудно увидеть;
  • плохие тормоза;
  • небольшой запас хода.

6. Audi E-tron

Audi E-tron очень комфортный и практичный электромобиль
Фото: Audi

Audi E-tron предлагает высокий уровень комфорта и практичности. Электрокроссовер привлекает богатым оснащением и передовыми технологиями.

Плюсы:

  • высокий уровень комфорта;
  • отличная плавность хода;
  • просторный и удобный интерьер.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятное управление.

5. Kia e-Niro

Kia e-Niro может проехать более 400 км на одном заряде
Фото: Kia

Kia e-Niro предлагает много преимуществ. Модель обладает неплохим запасом хода и просторным салоном.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • просторный салон;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • медленная скорость зарядки.

4. Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV предлагает богатое оснащение
Фото: Hyundai

Hyundai Kona EV обладает богатым оснащением и большим запасом хода. Еще одним преимуществом модели является ее невысокая стоимость.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • отличная динамика;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места на втором ряду;
  • неприятное управление.

3. Renault Zoe

Renault Zoe недорогой в обслуживании
Фото: Renault

Одним из лучших электромобилей по соотношению цена-качество является Renault Zoe. Модель недорогая в обслуживании и обладает низким ценником.

Плюсы:

  • низкая стоимость обслуживания;
  • приятный в управлении;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • плохая динамика;
  • плохие тормоза;
  • скучный интерьер.

2. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace обладает передовыми технологиями
Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace является одним из самых инновационных электромобилей в мире. Также привлекает его большой запас хода и высокий уровень комфорта.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • приятное управление;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • плохой обзор сзади;
  • низкий уровень надежности.

1. Tesla Model 3

У Tesla Model 3 есть множество преимуществ
Фото: Tesla

Tesla Model 3 регулярно попадает в рейтинг самых продаваемых электромобилей в мире. В этом заслуга большого запаса хода модели и высокого уровня практичности.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • большой запас хода;
  • практичный салон.

Минусы:

  • плохое качество сборки;
  • низкая плавность хода.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500.