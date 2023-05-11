В Киеве замечен очень редкий спортивный седан из Швеции (фото)

Всего выпущено немногим более тысячи Saab 9-5 в исполнении Aero. Седан стал последней моделью авто в истории знаменитой шведской компании.

В Киеве сфотографировали раритетный Saab 9-5 2011 года в версии Aero. Вполне возможно, что это единственный такой автомобиль шведской марки в Украине. Снимки седана появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан оснащен 300-сильной турбошестеркой и полным приводом Фото: Topcars UA

Saab 9-5 второго поколения – очень редкая модель. Ее запустили в производство в 2009 году, когда шведский бренд уже находился на грани банкротства, и до закрытия предприятия удалось собрать только 11 280 седанов и универсалов. Из них лишь 1044 авто выпустили в топовой заряженной версии Aero.

Спортивный седан Saab 9-5 Aero оснащен 2,8-литровым турбированным V6 мощностью 300 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 250 км/ч. Кроме того, автомобиль оснастили спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами.

Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с Фото: Topcars UA

От стандартной модели Saab 9-5 Aero отличается более выразительным дизайном бамперов и 18-дюймовыми дисками. В салоне установлены кожаные спортивные сиденья, а педали украшены металлическими накладками.

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