Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)
Представленные в рейтинге модели предлагают высокий уровень практичности и отличаются низким расходом топлива. Эксперты также выделили преимущества этих авто.
Американские эксперты проанализировали рынок гибридных кроссоверов и назвали лучшие модели в этом сегменте. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Чтобы определить лучшие гибридные кроссоверы 2023 года, эксперты оценили их по нескольким критериям. Среди них: эффективность, комфорт, динамика и средний расход топлива.
В рейтинг попали 10 моделей, которые можно купить новыми в США в 2023 году. Все они обладают множеством преимуществ.
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 года:
1. Kia Niro Hybrid
Kia Niro Hybrid обновился в 2023 году и стал более привлекательным внешне. Помимо этого модель отличается просторным салоном и богатым оснащением.
В США кроссовер доступен с гарантией на 10 лет или 160 000 км. Также авто обладает неплохим показателем надежности.
2. Kia Sportage Hybrid
Kia Sportage является очень популярным кроссовером во всем мире. Гибридная модификация может похвастать мощностью 226 л.с. и неплохой динамикой.
По словам экспертов, интерьер кроссовера достаточно просторный, а его ходовые качества впечатляют. Также модель расходует менее 7 литров топлива на 100 км.
3. Toyota Corolla Cross Hybrid
Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross уже в базовой комплектации доступен с полным приводом. Также модель отличается отличной экономностью.
В салоне вполне достаточно места для водителя и его пассажиров. Также радует большой багажник.
4. Hyundai Tucson Hybrid
Hyundai Tucson Hybrid предлагает просторный интерьер и богатое оснащение. Он более роскошный, чем Kia Sportage, но совсем немного дороже.
Также привлекает яркий дизайн кроссовера. В самых дорогих комплектациях модель может похвастать премиальной отделкой интерьера.
5. Honda CR-V Hybrid
Новый Honda CR-V Hybrid 2023 года отличается привлекательным внешним видом, сочетающимся с футуристическими элементами дизайна. Также кроссовер имеет неплохие динамические характеристики.
Интерьер просторный и удобный. Цены на модель в США составляют от 30 до 35 тысяч долларов.
6. Hyundai Santa Fe Hybrid
Hyundai Santa Fe обладает отличным качеством сборки, вместительным салоном и комфортной подвеской. Помимо этого кроссовер довольно быстрый и приятный в управлении.
Также эксперты высоко оценили надежность модели. У Hyundai Santa Fe редко случаются поломки.
7. Kia Sorento Hybrid
Семиместный кроссовер Kia Sorento отлично подходит для большой семьи. Гибридная версия модели также является очень экономной.
Интерьер просторный и предлагает широкий набор оснащения. Полноприводные версии также обладают неплохой проходимостью.
8. Toyota Highlander Hybrid
Toyota Highlander отличается просторным и комфортным салоном с богатым оснащением. Также радует высокий уровень надежности модели.
Эксперты отметили отличное качество сборки кроссовера и его мягкую подвеску. Гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива.
9. Lexus NX Hybrid
Lexus NX предлагает комфортный и просторный салон. Гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива.
Уже в стандартной комплектации модель оснащается полным приводом и может похвастаться высокой плавностью хода. Также привлекает богатое оснащение и большой багажник.
10. Lexus RX Hybrid
Новое поколение кроссовера отличается отличным качеством сборки и комфортным интерьером. Также радует высокая плавность хода.
Гибридная версия выдает мощность 246 л.с., что обеспечивает неплохие динамические характеристики. На выбор доступна и более мощная 367-сильная модификация F Sport Performance.
Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекретили новый гибридный кроссовер Wuling Xingyun от SAIC Motor и General Motors.