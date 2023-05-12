Автомобиль для Барби: Rolls-Royce представили уникальный Ghost в розовом цвете (фото)

Rolls-Royce продемонстрировали новый вариант конфигурации для своего седана Ghost. Версия Champagne Rose отличается уникальным цветом кузова и интерьера.

Rolls-Royce представили эксклюзивный седан Ghost в уникальном розовом цвете кузова Champagne Rose. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Rolls-Royce демонстрируют новые варианты конфигурации своих автомобилей. В этот раз бренд показал единственный в своем роде розовый Ghost.

Цвет Champagne Rose является уникальным. Другие клиенты не смогут заказать автомобиль с этим оттенком.

Цвет Champagne Rose недоступен для других автомобилей Фото: Rolls-Royce

В интерьере седана также есть несколько изменений. Накладки на пороги украшены надписью "Champagne Rose", а обивка потолка, как и кузов, выполнена в цвете Champagne Rose.

В интерьере седана также преобладает розовый цвет Фото: Rolls-Royce

Вместе с автомобилем поставляются столы для пикника. Они также выполнены в розовом цвете.

Имя клиента не раскрывается. Известно, что он живет в Майами и владеет сразу несколькими автомобилями розового цвета.

Пока неизвестно, во сколько заказчику обошелся эксклюзивный Rolls-Royce Ghost. Цены на седан начинаются с 400 тысяч долларов и варьируются в зависимости от пожеланий клиента.

Ранее Фокус писал, что Rolls-Royce представили новую особую версию роскошного седана Phantom "Syntopia".