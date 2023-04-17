Кроссовер Rolls-Royce Cullinan превратили в бронированный лимузин за $1,6 миллиона (фото)

Rolls-Royce Cullinan удлинили на 35 см и бронировали по стандарту BR6. В салоне появились телевизор и откидные столики с планшетами.

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У Rolls-Royce Cullinan появилась новая роскошная модификация. Представительский кроссовер переделали в настоящий лимузин и продают за 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте немецкого ателье Hollman.

Длина внедорожника увеличена до 5,7 м

Именно эта компания выполнила впечатляющий тюнинг Rolls-Royce Cullinan. Между дверями у него появилась вставка длиной 35 см, то есть кроссовер подрос до 5,7 м, а его колесная база увеличилась до 3,65 м.

Салон отделан дорогой кожей

В добавок Rolls-Royce Cullinan бронировали по стандарту BR6 – добавлена защита дверей, крыши и днища, а также пуленепробиваемые стекла. Авто выдерживает обстрел из автомата АК-47 и взрыв до 33 кг тротила (или эквивалент) на расстоянии в 12 метров.

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Поскольку внедорожник потяжелел, то установлена более мощная версия 600-сильного V12 от лимитированного Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Кроссовер получил большой телевизор и два планшета

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan затронул и салон. Его отделали еще более дорогой кожей, а также деревом и карбоном. Сзади теперь установлены сиденья с массажем, а к услугам пассажиров второго ряда – телевизор и раскладные столики с планшетами. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

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