Кросовер Rolls-Royce Cullinan перетворили на броньований лімузин за $1,6 мільйона (фото)

Rolls-Royce Cullinan подовжили на 35 см і бронювали за стандартом BR6. У салоні з'явилися телевізор та відкидні столики з планшетами.

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В Rolls-Royce Cullinan з'явилася нова розкішна модифікація. Представницький кросовер переробили на справжній лімузин і продають за 1,6 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті німецького ательє Hollman.

Довжина позашляховика збільшена до 5,7 м

Саме ця компанія виконала вражаючий тюнінг Rolls-Royce Cullinan. Між дверима у нього з'явилася вставка завдовжки 35 см, тобто кросовер виріс до 5,7 м, а його колісна база збільшилася до 3,65 м.

Салон оздоблений дорогою шкірою

На додаток Rolls-Royce Cullinan бронювали за стандартом BR6 – додано захист дверей, даху та днища, а також куленепробивне скло. Авто витримує обстріл з автомата АК-47 та вибух до 33 кг тротилу (або еквівалент) на відстані 12 метрів.

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Оскільки позашляховик поважчав, то встановлена потужніша версія 600-сильного V12 від лімітованого Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Кросовер отримав великий телевізор та два планшети

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan торкнувся і салону. Його обробили ще дорожчою шкірою, а також деревом та карбоном. Ззаду тепер встановлені сидіння з масажем, а до послуг пасажирів другого ряду – телевізор та розкладні столики із планшетами. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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