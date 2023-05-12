Грузовик Mitsubishi превратили в комфортный дом на колесах для далеких путешествий (видео)

Дом на колесах рассчитан на два человека и может похвастать наличием кухни, ванной, спальни и гостиной. Автодом позволяет путешествовать полностью автономно в течение двух недель.

Супруги Олли и Харриет из Германии показали свой практичный дом на колесах на базе грузовика Mitsubishi Fuso. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey.

В автодоме есть все необходимое для далеких путешествий. Высокий клиренс и внедорожные колеса позволяет автомобилю справиться с самым суровым бездорожьем.

Олли и Харриет купили Mitsubishi Fuso около семи лет назад. Они переоборудовали грузовик в удобный дом на колесах, чтобы путешествовать на нем по всему миру.

С мая 2022 года пара регулярно путешествует. Супруги заявили, что этот автодом удовлетворяет все их потребности.

Дом на колесах весит около 6 800 кг. В среднем он расходует чуть более 18 литров топлива на 100 км.

В интерьере автодома преобладают светлые цвета. Внутри есть удобная гостиная, объединенная с кухней и спальней. Там можно найти все необходимое.

Внутри автодома преобладают светлые цвета Фото: Скриншот

В салоне есть и ванная. Резервуара для воды хватает примерно на две с половиной недели.

Снаружи можно разместить вторую кухню под открытым небом. Она обеспечивает больше места для готовки, чем внутренняя кухня.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании старый товарный вагон превратили в оригинальный дом на колесах.