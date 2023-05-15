Художница превратила небольшой автобус в уютный дом на колесах за $9000 (видео)

Рита стала активнее путешествовать на своем автомобиле во время пандемии. Спустя время художница решила переехать в дом на колесах, который переоборудовала самостоятельно.

В США показали уютный дом на колесах на базе автобуса Ford. Автодом создала художница по имени Рита, которая часто путешествует по стране. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey.

Автобус получил розовый цвет кузова. Рита заявила, что так автобус стал выглядеть более уютным снаружи.

Рита работает графическим дизайнером и часто рисует картины. Раньше она жила в квартире в Далласе и работала в компании по разработке программного обеспечения.

Во время пандемии женщина начала путешествовать на своем внедорожнике вместе со своими собаками. В конце концов, она решила переехать в дом на колесах.

Модернизация автобуса в автодом заняла пять недель и два дня. Общая стоимость переоборудования составила 9000 долларов.

Дом на колесах получил множество окон, которые дают достаточно естественного света. Пара дверей открывают доступ к жилому пространству.

Внутри есть множество отсеков для хранения вещей, кухня и рабочее место. Также внутри предусмотрен душ.

Пространство внутри сосредоточено вокруг рабочего места Фото: Скриншот

Рабочее пространство включает в себя письменный стол и место для хранения всех красок, кистей и художественных принадлежностей Риты. Женщина отметила, что ей комфортно жить в таких условиях.

Ранее Фокус рассказал, что на аукцион выставили необычный дом на колесах на базе грузовика Mercedes-Benz Unimog U1300L.