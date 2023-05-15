На продажу выставили редкий спорткар Opel 80-х в состоянии нового авто (фото)

Редкий лимитированный спорткар Opel Manta 400 ценится среди коллекционеров. На продажу выставили особый экземпляр, который отличается отличным состоянием и наличием большинства заводских запчастей.

В Британии на продажу выставили редкий спорткар Opel Manta 400 1982 года выпуска. Всего было построено 245 экземпляров этой модели. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Opel Manta 400 был создан для омологации в знаменитой Группе B. Выставленный на продажу спорткар является ранним вариантом модели с двойной решеткой радиатора и прямоугольными фарами.

Внешне от стандартной модели Opel Manta 400 отличается новым кузовным обвесом с широкими колесными арками. На переднем бампере есть противотуманные фары, а сзади установлен спойлер.

На крышке багажника установлен спойлер Фото: PistonHeads

Также специальную версию можно отличить по уникальному окрасу кузова. Все Opel Manta 400 имеют черно-желтую графику с наклейками "400" спереди и сзади.

Выставленный на продажу автомобиль сохранил все оригинальные детали, кроме выхлопной трубы. Ее пришлось заменить на новую.

Главной особенностью спорткара является его 2,4-литровый двигатель Cosworth. Он развивает мощность 144 л.с. и 206 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 8 секунд, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Двигатель был доработан инженерами Cosworth Фото: PistonHeads

Автомобиль отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет всего 59 тысяч км.

Интерьер Opel Manta 400 также в идеальном состоянии. На сиденьях остались изображения логотипа Opel, а на бардачке изображено название тюнинг-ателье Irmscher, которое участвовало в разработке модели.

Интерьер спорткара выглядит как новый Фото: PistonHeads

За уникальный раритетный спорткар просят 143 830 долларов. Вместе с авто новый владелец получит всю документацию с историей обслуживания.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на продажу за 94 200 долларов выставили уникальный седан Bentley Mulsanne, который принадлежал королю Чарльзу III.