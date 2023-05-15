В Украине заметили стильный и очень редкий американский спорткар (фото)

Fisker Karma — одна из самых необычных американских моделей в ХХІ веке. Элегантный седан оснащен сложной гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с.

В Киеве сфотографировали раритетный гибрид Fisker Karma 2012 года. В Украине зарегистрировано лишь несколько таких спортивных седанов. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан Fisker Karma – творение известного датского дизайнера Хенрика Фискера, также создавшего знаменитые BMW Z8, Aston Martin DB9 и V8 Vantage. В 2011-2012 годах собрано 2450 таких авто.

Всего выпущено только 2450 Fisker Karma Фото: Topcars UA

Выпустить больше Fisker Karma помешало банкротство компании. Примечательно, что недавно права на модель выкупила китайская компания Wanxiang и возобновила ее производство модели возобновили в полностью электрическом исполнении.

Пятиметровый Fisker Karma отличается изящным дизайном с вытянутым силуэтом. У него длинный капот, покатая крыша и укороченный багажник. Стандартными являются 22-дюймовые колеса. В отделке салона использованы эко-кожа и дерево.

В Fisker Karma колеса вращают два электромотора суммарной мощностью 408 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Аккумуояторная батарея на 20 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 83 км. Затем подключается 2,0-литровая бензиновая турбочетверка на 260 л. с. Она служит генератором и вырабатывает электроэнергию для основных моторов. Запаса топлива хватает, чтобы проехать еще 370 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве также сфотографировали очень редкий спортивный седан из Швеции.

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