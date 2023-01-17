На продажу выставили редчайший родстер BMW (фото)

BMW Z8 2002 года выпуска с пробегом 11 957 км продадут на аукционе RM Sotheby’s. Цена родстера может составить от 225 до 275 тысяч долларов.

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На аукционе RM Sotheby’s продадут редкий спортивный родстер BMW Z8. Автомобиль обладает небольшим пробегом и отлично сохранился. Подробности рассказали на сайте аукционного дома.

Этот BMW Z8 2002 года выпуска проехал всего 11 957 км. Кузов окрашен в черный цвет, а интерьер выполнен в светлом цвете. Всего было выпущено только 229 родстеров в такой цветовой гамме.

[ + – ] Кузов BMW Z8 окрашен в черный цвет Фото: RM Sotheby's

На BMW Z8 установили колесные диски Alpina, которые не предлагались прямо с завода. Также авто оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Интерьер родстера, как упоминалось выше, выполнен в светлом цвете Crema. Только верхняя панель приборов и рулевое колесо остались в черном цвете.

[ + – ] Интерьер выполнен в цвете Crema Фото: RM Sotheby's

Под капотом у BMW Z8 установлен атмосферный 4,9-литровый двигатель V8, которым также оснащался заряженный седан M5 E39. Он выдает мощность 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

Эксперты оценивают родстер по цене от 225 до 275 тысяч долларов. Торги пройдут в США с 26 января.

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