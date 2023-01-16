Эталон стиля: на аукцион выставили знаменитый спорткар Alfa Romeo (фото)

Всего выпустили только семь Alfa Romeo 6C 2300 с обтекаемым кузовом от ателье Touring. Купе оснастили двигателем от гоночного автомобиля.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили редчайшую Alfa Romeo 6C 2300B Mille Miglia Berlinetta 1938 года. За знаменитый спорткар планируют выручить около полутора миллионов евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпустили семь таких купе с обтекаемым кузовом от Touring Фото: RM Sotheby's

Alfa Romeo 6C 2300B — одна из самых знаменитых моделей итальянской марки. Всего выпущено только 107 этих недешевых авто и в свое время они успешно выступали в гонках.

[ + – ] Спорткар способен развить 145 км/ч Фото: RM Sotheby's

Именно от гоночной версии модели взяли двигатель для конкретно этой Alfa Romeo 6C 2300B. Рядная шестерка объемом 2,3 л развивает 95 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП и позволяет разгоняться до 145 км/ч.

[ + – ] Автомобиль выигрывал награды на престижных ретро-шоу Фото: RM Sotheby's

Эксклюзивный кузов Mille Miglia Berlinetta для авто создали в итальянском ателье Touring. Всего существует только 7 купе Alfa Romeo 6C 2300B с таким дизайном и именно этим обусловлена высокая стоимость авто. В свое время оно было эталоном стиля и задало моду в итальянском автодизайне на несколько лет вперед. В таком же духе Touring выполнили и другие модели Alfa Romeo и ряда других марок.

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Alfa Romeo на протяжении 33 лет принадлежала известному коллекционеру Мишелю Довазу, собравшему полсотни дорогих ретро-авто. В 2007 году он прошел реставрацию и сразу после этого выиграл награды на сразу двух престижных шоу старинных автомобилей в США.

[ + – ] Под капотом установлена 95-сильная шестерка Фото: RM Sotheby's

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