Еталон стилю: на аукціон виставили знаменитий спорткар Alfa Romeo (фото)

Усього випустили лише сім Alfa Romeo 6C 2300 з обтічним кузовом від ательє Touring. Купе оснастили двигуном від гоночного автомобіля.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили рідкісну Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia Berlinetta 1938 року. За знаменитий спорткар планують виручити близько півтора мільйона євро. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Усього випустили сім таких купе з обтічним кузовом від Touring Фото: RM Sotheby's

Alfa Romeo 6C 2300B – одна із найзнаменитіших моделей італійської марки. Усього випущено лише 107 цих недешевих авто і свого часу вони успішно виступали у перегонах.

[ + – ] Спорткар здатний розвинути 145 км/год. Фото: RM Sotheby's

Саме від гоночної версії моделі взяли двигун для цієї Alfa Romeo 6C 2300B. Рядна шістка об'ємом 2,3 л розвиває 95 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП та дозволяє розганятися до 145 км/год.

[ + – ] Автомобіль виграв нагороди на престижних ретро-шоу Фото: RM Sotheby's

Ексклюзивний кузов Mille Miglia Berlinetta для авто створили в італійському ательє Touring. Усього існує лише 7 купе Alfa Romeo 6C 2300B з таким дизайном і саме цим обумовлена висока вартість авто. Свого часу воно було еталоном стилю та задало моду в італійському автодизайні на кілька років уперед. У такому ж стилі Touring виконали й інші моделі Alfa Romeo та інших марок.

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Випередив час: на аукціон виставлений дуже рідкісний і незвичайний лімузин Tatra (фото)

Alfa Romeo протягом 33 років належала відомому колекціонеру Мішелю Довазу, який зібрав півсотні дорогих ретро-авто. У 2007 році він пройшов реставрацію і одразу після цього виграв нагороди на одразу двох престижних шоу старовинних автомобілів у США.

[ + – ] Під капотом встановлена 95-сильна шістка Фото: RM Sotheby's

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