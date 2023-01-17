На продаж виставили рідкісний родстер BMW (фото)

BMW Z8 2002 року випуску з пробігом 11 957 км продадуть на аукціоні RM Sotheby's. Ціна родстера може становити від 225 до 275 тисяч доларів.

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На аукціоні RM Sotheby's продадуть рідкісний спортивний родстер BMW Z8. Автомобіль має невеликий пробіг і відмінно зберігся. Подробиці розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей BMW Z8 2002 року випуску проїхав лише 11 957 км. Кузов забарвлений у чорний колір, а інтер'єр виконаний у світлому кольорі. Усього було випущено лише 229 родстерів у такій кольоровій гамі.

[ + – ] Кузов BMW Z8 пофарбований у чорний колір Фото: RM Sotheby's

На BMW Z8 встановили колісні диски Alpina, які не пропонувалися безпосередньо із заводу. Також авто оснащується шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Інтер'єр родстера, як згадувалося вище, виконаний у світлому кольорі Crema. Тільки верхня панель приладів і кермо залишилися в чорному кольорі.

[ + – ] Інтер'єр виконаний у кольорі Crema Фото: RM Sotheby's

Під капотом BMW Z8 встановлений атмосферний 4,9-літровий двигун V8, яким також оснащувався заряджений седан M5 E39. Він видає потужність 400 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди.

Експерти оцінюють родстер за ціною від 225 до 275 тисяч доларів. Торги відбудуться в США 26 січня.

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