Обновление Tesla выводит из строя аккумуляторы: владельцы электрокаров подают в суд

Tesla автоматически устанавливает на электрокары обновления программного обеспечения, которые не всегда работают стабильно. Некоторым владельцам электромобилей даже приходилось заменять аккумуляторные батареи.

Владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X подали коллективный иск против Tesla из-за последнего обновления программного обеспечения. Об этом сообщили на сайте Reuters.

В иске сказано, что новое автоматическое обновление программного обеспечения приводит к уменьшению запаса хода или выходу из строя аккумуляторной батареи, что нарушает законы штата Калифорния.

Владельцы электромобилей отметили, что запас хода их авто после обновления в среднем сократился на 20%. В некоторых случаях даже приходится менять батареи, что обходится в 15 000 долларов.

Судебный иск был подан в Окружной суд США в Сан-Франциско с требованием, чтобы затронутые электромобили считались "защищенными компьютерами". В иске утверждается, что автоматические обновления нарушают права потребителей.

Стив Берман, поверенный, представляющий владельцев и арендодателей Tesla в судебном процессе, заявил, что владельцы электромобилей имеют ограниченный контроль над своими авто, так как обновления программного обеспечения устанавливаются без их согласия. Автопроизводитель пока не отреагировал на иск.

Другие автопроизводители заранее уведомляют своих клиентов о планируемом обновлении программного обеспечения. Электромобили Tesla автоматически обновляются каждый раз, когда они подключаются к Wi-Fi.

Ранее Фокус рассказал, что Tesla выпустила новый пакет Track Package для Model S Plaid, который позволяет электромобилю разгоняться до 322 км/ч.