Tesla представила свой самый быстрый электромобиль в истории (фото)

Комплект Tesla Model S Plaid Track Package предназначен для поездок по гоночному треку. Он станет доступны для покупки с июня 2023 года.

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Tesla выпустила новый пакет Track Package для Model S Plaid, который позволяет электромобилю разгоняться до 322 км/ч. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Комплект Tesla Model S Plaid Track Package включает в себя кованые алюминиевые колеса, трековые шины и тормозную жидкость, новые роторы из карбида углерода и цельные кованые суппорты с высокоэффективными тормозными колодками. За полный пакет придется заплатить от 15 000 до 20 000 долларов.

В комплект Track Package входят новые колеса и тормоза Фото: Tesla

Отдельно можно приобрести комплект карбоно-керамических тормозов стоимостью 15 000 долларов. За 20 000 долларов к ним добавляются колесные диски и шины.

По словам Tesla, трековый комплект сделает Model S Plaid невероятно быстрым на треке. Также максимальная скорость увеличится до 322 км/ч, что является рекордом для электромобилей бренда.

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Заказать пакет Track Package можно будет уже с июня 2023 года. Он будет доступен на официальном сайте Tesla.

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