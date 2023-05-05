Tesla представила свій найшвидший електромобіль в історії (фото)

Комплект Tesla Model S Plaid Track Package призначений для поїздок по перегоновому треку. Він стане доступним для покупки з червня 2023 року.

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Tesla випустила новий пакет Track Package для Model S Plaid, що дозволяє розганятися електромобілю до 322 км/год. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Комплект Tesla Model S Plaid Track Package включає ковані алюмінієві колеса, трекові шини та гальмівну рідину, нові ротори з вуглецю карбіду та цілісні ковані супорти з високоефективними гальмівними колодками. За повний пакет доведеться заплатити від 15 000 до 20 000 доларів.

У комплект Track Package входять нові колеса та гальма Фото: Tesla

Окремо можна придбати комплект карбоно-керамічних гальм вартістю 15 000 доларів. За 20 000 доларів до них додаються колісні диски та шини.

За словами Tesla, трековий комплект зробить Model S Plaid неймовірно швидким на треку. Також максимальна швидкість збільшиться до 322 км/год, що є рекордом для електромобілів бренду.

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Замовити пакет Track Package можна буде з червня 2023 року. Він буде доступний на офіційному сайті Tesla.

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