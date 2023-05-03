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Авто

Рідкісні електрокари Tesla понад 10 років простояли занедбаними в контейнері (фото)

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Фото: Gruber Motor Company | Три електрокари Tesla Roadster 13 років простояли в контейнері

Покупець з Китаю відмовився забирати електромобілі у 2010 році. З того часу три нові Tesla Roadster залишалися у вантажному контейнері.

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На продаж виставили три електрокари Tesla Roadster, які 13 років простояли покинутими у вантажному контейнері в Китаї. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У 2010 році покупець з Китаю замовив три електромобілі Tesla Roadster. З невідомої причини він не забирав замовлені автомобілі, тому вони залишилися у вантажному контейнері.

Усі три авто мають різні конфігурації. Одна з Tesla Roadster є базовою моделлю Very Orange, а друга – Very Orange Sport. Ще один електромобіль виконаний у версії Radiant Red Sport.

Tesla Roadster Very Orange Fullscreen
Базовий Tesla Roadster Very Orange
Фото: Gruber Motor Company
Tesla Roadster Very Orange Sport Fullscreen
Спортивна версія Tesla Roadster Very Orange Sport
Фото: Gruber Motor Company
Tesla Roadster Radiant Red Sport Fullscreen
Топова версія Tesla Roadster Radiant Red Sport
Фото: Gruber Motor Company
Tesla Roadster Very Orange
Tesla Roadster Very Orange Sport
Tesla Roadster Radiant Red Sport

Компанія-продавець Gruber Motor Company зазначає, що електрокари можуть не запуститися одразу. Найімовірніше, їм знадобиться ремонт.

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Якщо ніхто не придбає всі три авто, поки вони знаходяться в Китаї, їх відправлять назад до США. Gruber Motor Company хоче продати всі автомобілі комплектом, але обговорюється варіант роздільної покупки.

Останні ставки за електрокари 2 травня становили 50 000 доларів за кожен з автомобілів. Також було запропоновано 76 тисяч доларів за червоний Tesla Roadster Radiant Red Sport.

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