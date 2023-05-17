Уже не за горами: Илон Маск раскрыл возможную дату выхода электрокара Tesla Roadster

Tesla Roadster второго поколения станет нишевым продуктом американского бренда. Илон Маск заявил, что проектирование модели уже приближается к финальной стадии.

Глава Tesla Илон Маск назвал возможную дату выхода электрокара Tesla Roadster второго поколения. По его словам, проектирование модели может завершиться уже в этом году. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Tesla в последнее время активно делится подробностями об экстравагантном электрическом пикапе Cybertruck. На новом собрании инвесторов Маск упомянул и Tesla Roadster второго поколения.

Презентация спортивного электромобиля состоялась в декабре 2017 года. Сперва было заявлено, что модель дебютирует в 2020 году, но Tesla Roadster так и не была запущена в производство.

Во время сессии вопросов и ответов инвестор спросил Маска, когда Tesla Roadster может наконец выйти на рынок. Глава Tesla ответил, что "проектирование модели может быть завершено в этом году". Производитель надеется запустить спорткар в производство в 2024 году.

Также Маск упомянул, что прибыль Tesla с продаж модели Roadster не станет слишком большой. Модель будет выпущена ограниченным тиражом стоимостью более 200 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X подали коллективный иск против Tesla из-за последнего обновления программного обеспечения.