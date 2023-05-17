Опубликовано официальное изображение самой дешевой Tesla за $25 000 (фото)
Доступный электромобиль Tesla будут выпускать в Германии, Китае и Мексике. Его запас хода составит около 400 км в базовой версии.
Появился официальный тизер нового дешевого электромобиля Tesla. Изображение авто показали на собрании акционеров компании. Об этом сообщает сайт CarExpert.
Илон Маск заявил, что в Tesla разрабатывают две новых модели – начальный бюджетный электрокар и минивэн. Больше никакой информации из уст СЕО Tesla не прозвучало.Важно
На тизере видно только обтекаемый силуэт Tesla. Скорее всего, новинка будет компактным городским хэтчбеком С-класса – об этом свидетельствует показанный ранее рендер модели. Впрочем, не исключено, что новая Tesla станет кроссовером, ведь ее прототип тестируют в кузове Mazda CX-30.
Ранее стало известно, что электромобиль Tesla булет стоить примерно от $25 000. Снизить себестоимость электрокара помогут новые технологии производства, а также более дешевая литий-железо-фосфатная батарея. Производство модели должны наладить на предприятиях в Германии и Китае, а также на новом заводе в Мексике.
Ожидается, что емкость батареи Tesla в базовой версии составит 53 кВт∙ч, что позволит проехать около 400 км без подзарядки. В линейке будут версии с задним и полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что Tesla презентовала самый быстрый электромобиль в своей истории.
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