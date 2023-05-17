Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Опубликовано официальное изображение самой дешевой Tesla за $25 000 (фото)

самая дешевая тесла, электромобиль Tesla, новая Tesla
Фото: Tesla | Дешевый электромобиль Tesla отличается обтекаемым силуэтом

Доступный электромобиль Tesla будут выпускать в Германии, Китае и Мексике. Его запас хода составит около 400 км в базовой версии.

Related video

Появился официальный тизер нового дешевого электромобиля Tesla. Изображение авто показали на собрании акционеров компании. Об этом сообщает сайт CarExpert.

электромобиль Tesla, новая Tesla Fullscreen
Илон Маск анонсировал две новые модели
Фото: Tesla

Илон Маск заявил, что в Tesla разрабатывают две новых модели – начальный бюджетный электрокар и минивэн. Больше никакой информации из уст СЕО Tesla не прозвучало.

Важно
Редкие электрокары Tesla более 10 лет простояли заброшенными в контейнере (фото)
Редкие электрокары Tesla более 10 лет простояли заброшенными в контейнере (фото)

На тизере видно только обтекаемый силуэт Tesla. Скорее всего, новинка будет компактным городским хэтчбеком С-класса – об этом свидетельствует показанный ранее рендер модели. Впрочем, не исключено, что новая Tesla станет кроссовером, ведь ее прототип тестируют в кузове Mazda CX-30.

Ранее модель показали на рендере Fullscreen
Ранее модель показали на рендере
Фото: Tesla

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla булет стоить примерно от $25 000. Снизить себестоимость электрокара помогут новые технологии производства, а также более дешевая литий-железо-фосфатная батарея. Производство модели должны наладить на предприятиях в Германии и Китае, а также на новом заводе в Мексике.

Ожидается, что емкость батареи Tesla в базовой версии составит 53 кВт∙ч, что позволит проехать около 400 км без подзарядки. В линейке будут версии с задним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla презентовала самый быстрый электромобиль в своей истории.

Также мы сообщали, что Skoda представила недорогой электрокроссовер и бросила вызов Tesla.