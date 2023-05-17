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Авто

Опубліковано офіційне зображення найдешевшої Tesla за $25 000 (фото)

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Фото: Tesla | Дешевий електромобіль Tesla відрізняється обтічним силуетом

Доступний електромобіль Tesla випускатимуть у Німеччині, Китаї та Мексиці. Його запас ходу становитиме близько 400 км у базовій версії.

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З'явився офіційний тизер нового дешевого електромобіля Tesla. Зображення авто показали на зборах акціонерів компанії. Про це повідомляє сайт CarExpert.

електромобіль Tesla, нова Tesla Fullscreen
Ілон Маск анонсував дві нові моделі
Фото: Tesla

Ілон Маск заявив, що в Tesla розробляють дві нові моделі – початковий бюджетний електрокар та мінівен. Більше жодної інформації із вуст СЕО Tesla не прозвучало.

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На тизері видно лише обтічний силует Tesla. Швидше за все, новинка буде компактним міським хетчбеком С-класу — про це свідчить показаний раніше рендер моделі. Втім, не виключено, що нова Tesla стане кросовером, адже її прототип тестують у кузові Mazda CX-30.

Раніше модель показали на рендері Fullscreen
Раніше модель показали на рендері
Фото: Tesla

Раніше стало відомо, що електромобіль Tesla булет коштуватиме приблизно від $25 000. Знизити собівартість електрокара допоможуть нові технології виробництва, а також дешевша літій-залізо-фосфатна батарея. Виробництво моделі мають налагодити на підприємствах у Німеччині та Китаї, а також на новому заводі у Мексиці.

Очікується, що ємність батареї Tesla у базовій версії складе 53 кВт∙год, що дозволить проїхати близько 400 км без підзарядки. У лінійці будуть версії із заднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla презентувала найшвидший електромобіль у своїй історії.

Також ми повідомляли, що Skoda представила недорогий електрокросовер та кинула виклик Tesla.