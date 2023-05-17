Опубліковано офіційне зображення найдешевшої Tesla за $25 000 (фото)

Доступний електромобіль Tesla випускатимуть у Німеччині, Китаї та Мексиці. Його запас ходу становитиме близько 400 км у базовій версії.

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З'явився офіційний тизер нового дешевого електромобіля Tesla. Зображення авто показали на зборах акціонерів компанії. Про це повідомляє сайт CarExpert.

Ілон Маск анонсував дві нові моделі Фото: Tesla

Ілон Маск заявив, що в Tesla розробляють дві нові моделі – початковий бюджетний електрокар та мінівен. Більше жодної інформації із вуст СЕО Tesla не прозвучало.

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На тизері видно лише обтічний силует Tesla. Швидше за все, новинка буде компактним міським хетчбеком С-класу — про це свідчить показаний раніше рендер моделі. Втім, не виключено, що нова Tesla стане кросовером, адже її прототип тестують у кузові Mazda CX-30.

Раніше модель показали на рендері Фото: Tesla

Раніше стало відомо, що електромобіль Tesla булет коштуватиме приблизно від $25 000. Знизити собівартість електрокара допоможуть нові технології виробництва, а також дешевша літій-залізо-фосфатна батарея. Виробництво моделі мають налагодити на підприємствах у Німеччині та Китаї, а також на новому заводі у Мексиці.

Очікується, що ємність батареї Tesla у базовій версії складе 53 кВт∙год, що дозволить проїхати близько 400 км без підзарядки. У лінійці будуть версії із заднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla презентувала найшвидший електромобіль у своїй історії.

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