Бюджетный электромобиль Renault сгорел дотла из-за возгорания аккумулятора (видео)

Электрокар Dacia Spring был куплен новым в автосалоне полтора года назад. За все время у автомобиля не произошло ни одной поломки.

В румынском поселке Тимиш бюджетный электромобиль Dacia Spring сгорел дотла за считанные минуты из-за возгорания аккумулятора. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Dacia Spring является очень популярным электромобилем в Европе. Цены на модель в некоторых странах начинаются с 13 тысяч долларов.

Инцидент произошел 11 мая около 17:00 по местному времени. Владелец электромобиля заявил, что в тот момент за рулем находилась его жена, которая забирала со школы их сына.

Неподалеку от дома автомобиль начал издавать громкие звуки. Женщина сразу же вышла из авто вместе со своим сыном и заметила, что из электромобиля начал идти дым, после чего вспыхнуло пламя.

Огонь сразу охватил весь автомобиль. Спасатели не успели вовремя потушить пламя и электрокар сгорел дотла.

Эксперты заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Владелец авто считает, что в этом виновата неисправность аккумуляторной батареи.

Dacia Spring был куплен в автосалоне полтора года назад. Автомобиль за это время проехал всего 36 тысяч километров.

Полиция продолжает выяснять все детали инцидента. К счастью, никто не пострадал.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты из Green NCAP признали электромобиль Dacia Spring лучшим автомобилем 2022 года.