В Украине дешевеет автомобильное топливо: сколько стоят бензин и дизель на АЗС

Уже летом 2023 года автомобильное топливо в Украине может сильно подорожать. Сейчас цены на бензин и дизель остаются стабильными.

В Украине 18 мая многие АЗС снизили цены на бензин. Стоимость дизеля и автогаза остается стабильной, несмотря на недостаток запасов топлива. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.

Бензин А-95 подешевел на 4 копейки за сутки. Сейчас средняя стоимость топлива составляет 45,1 грн за литр.

Также многие АЗС снизили цены на премиальный бензин А-95+. Этот вид топлива в среднем подешевел на 4 копейки за сутки — до 47,63 грн за литр.

За литр бензина А-92 в среднем просят по 43,53 грн за литр. Дизельное топливо и автогаз сохраняют стабильность и стоят по 43,72 грн и 21,75 грн за литр соответственно.

Эксперты считают, что летом 2023 года автомобильное топливо в Украине подорожает. В первую очередь это связано с возвратом НДС на нефтепродукты.

Ожидается, что с июля 2023 года бензин и дизельное топливо подорожают на 5-6 грн за литр. Цены на топливо смогут снова стабилизироваться только после окончания летнего периода.

Ранее Фокус писал, что крупные украинские сети АЗС резко снизили цены на топливо перед летним подорожанием.