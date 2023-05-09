В Украине резко снизились цены на бензин и дизель перед летним подорожанием

Перед возвращением довоенных налогов в Украине наблюдается постепенное снижение цен на топливо. Средняя стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС за день снизилась на 50 копеек за литр.

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Крупные украинские сети АЗС резко снизили цены на топливо. Уже с 1 июля стоимость бензина и дизеля увеличится из-за возвращения довоенных налогов. Об этом рассказали на сайте Enkorr.

В Украине с 8 по 9 мая подешевело автомобильное топливо. В среднем цены на бензин и дизель снизились на 50 копеек за литр.

Средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 — 46,23 грн/л;

бензин А-95+ — 48,19 грн/л;

дизельное топливо — 45,22 грн/л.

На самых дешевых АЗС можно заправиться бензином А-95 по 40 грн/л. Самая низкая цена на бензин А-95+ составляет 42,50 грн за литр. Дизель обойдется минимум в 40,90 грн/л.

Как изменятся цены на топливо в Украине

В НБУ прогнозируют, что в Украине к концу 2023 года бензин и дизельное топливо подорожают. Это произойдет из-за возвращения довоенных налогов с 1 июля.

Важно

В Украине скоро изменятся цены на бензин: в НБУ рассказали, чего ожидать до конца 2023 года

К июню цены на топливо будут снижаться, но с июля произойдет подорожание. Еще спустя несколько месяцев стоимость бензина и дизеля стабилизируется.

Ранее Фокус писал, что в Украине за апрель 2023 года зарегистрировали 2128 новых и подержанных электромобилей, что является новым рекордом.