Toyota представила бюджетную модель за $9 900 с расходом 3,7 л на 100 км (фото)
Компактный городской хэтчбек Toyota Vitz достигает 3,7 м в длину и оснащен 67-сильным двигателем. Все версии модели получили кондиционер.
Toyota вывела на рынок новое поколение модели Vitz. Бюджетный хэтчбек А-класса поступил в продажу по цене от 9900 долларов и это одна из самых дешевых моделей японской марки. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Ранее под названием Vitz в отдельных странах продавали Toyota Yaris, но теперь это абсолютно другая модель. В ее основе лежит компактный Suzuki Celerio, предыдущее поколение которого можно встретить даже в Украине.
Новая Toyota Vitz внешне практически не отличается от модели-донора. В ее дизайне преобладают плавные линии, а овальная решетка радиатора сочетается с каплевидными фарами.
Размеры Toyota Vitz 2023:
- длина – 3695 мм;
- ширина – 1655 мм;
- высота – 1555 мм;
- колесная база – 2435 мм.
В салоне на панели приборов огромный спидометр сочетается с миниатюрным тахометром. Объем багажника составляет 313 л.
Базовая комплектация Toyota Vitz включает кондиционер и 2 подушки безопасности, а более дорогие версии получили сенсорный дисплей, парктроник и бесключевой доступ.
Новая Toyota Vitz оснащена 1,0-литровым бензиновым двигателем на 67 л. с. и предлагается с 5-ступенчатыми механической и роботизированной КПП. Средний расход топлива составляет 3,7 л/100 км.
Это не первая совместная модель Suzuki и Toyota. Ранее на платформе Toyota построили новый Suzuki Grand Vitara, а универсал Toyota Corolla превратился в Suzuki Swace.
Также Фокус сообщал, что в производство поступил удлиненный пятидверный Suzuki Jimny.