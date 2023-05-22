Новая Honda Accord получила сверхэкономичную версию с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Новая Honda Accord PHEV оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 207 л. с. Седан способен проехать 82 км на электротяге.

Линейку Honda Accord 2023 пополнил подзаряжаемый гибрид PHEV. Седан поступит в продажу с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан оснащен 207-сильной гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Новая Honda Accord PHEV дебютировала в Китае, ведь в этой стране наряду с США выпускают седан. Мировая премьера подзаряжаемого гибрида состоялась одновременно с презентацией Accord 11 поколения для китайского рынка.

Honda Accord PHEV может проехать 82 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Силовая установка знакома по Honda CR-V 2023. Бензиновая 2,0-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 207 л. с. и 335 Нм. Седан Honda Accord PHEV расходует 4,88 л/100 км в смешанном цикле, а большая батарея на 17,7 кВт∙ч позволяет проехать 82 км в электрическом режиме.

Визуально подзаряжаемый гибрид Honda Accord ничем не отличается от других версий модели. Салон отделан алькантарой, также установлен новый блок климат-контроля и изменен дизайн виртуального щитка приборов.

В салоне изменен блок климат-контроля Фото: autohome.com.cn

Цена Honda Accord PHEV в Китае стартует с 225 800 юаней ($32 200). Стандартная комплектация подзаряжаемого гибрида пополнилась 12,3-дюймовым тачскрином и аудиосистемой Bose.

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