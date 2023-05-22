Самый редкий Chevrolet Corvette продали по цене нового суперкара (фото)

Всего выпущено только 12 Chevrolet Corvette ZR2. Спорткар оснащен огромным 7,4-литровым V8 мощностью 425 л. с. и развивает 245 км/ч.

В США на аукционе Mecum продали Chevrolet Corvette 1971 года. За спорткар отдали немалую сумму – 715 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Спорткар долгое время был музейным экспонатом Фото: Mecum

Классические Chevrolet Corvette C3 сейчас ценятся коллекционерами, но как правило их цена не превышает 100 000 долларов. Однако этот автомобиль – очень редкий и особенный.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: Mecum

С молотка ушел Chevrolet Corvette ZR2 – эксклюзивный топовый вариант модели. Всего выпущено только 12 таких авто, причем конкретно этот спорткар последний в серии.

Под капотом установлен 7,4-литровый V8 Фото: Mecum

Chevrolet Corvette ZR2 оснащен огромным 7,4-литровым V8 мощностью 425 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с и преодолевает ¼ мили с места за 13,8 с, а его максимальная скорость составляет 245 км/ч. Это показатели на уровне самых дорогих суперкаров тех лет.

Пакет ZR2 включает увеличенный радиатор охлаждения, дифференциал повышенного трения, а также спортивную подвеску и более эффективные тормоза. Для снижения веса из авто убрали кондиционер и радио.

Chevrolet Corvette ZR2 развивает 245 км/ч Фото: Mecum

Долгое время Chevrolet Corvette ZR2 пребывал в частной коллекции и выставлялся в музее в Мичигане. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе за миллион долларов продали прославленный гоночный Dodge.

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