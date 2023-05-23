Уникальный раритетный универсал Cadillac ушел с молотка по цене Rolls-Royce (фото)

На постройку уникального Cadillac Eldorado Brougham Station Wagon ушло 15 лет. Под капотом установлен огромный 10,3-литровый двигатель V8 мощностью 1039 л.с.

На аукционе Mecum продали Cadillac Eldorado Brougham Custom Station Wagon 1959 года. За уникальный универсал выручили 429 тысяч долларов, как за новый роскошный седан Rolls-Royce Ghost. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Cadillac Eldorado Brougham Station Wagon был изготовлен на заказ. На его создание понадобилось 15 лет, а стоимость всех работ составила 2,3 миллиона долларов.

Универсал построен на специальном шасси с трубчатой ​​пространственной рамой. На него установили эксклюзивный кузов из деталей от Cadillac Eldorado Brougham и Chevrolet Nomad.

Автомобиль обладает необычным дизайном Фото: Mecum Auctions

Автомобиль получил название CadMad и изготовлен в единственном экземпляре. Его кузов окрасили нежно-розовый и серый цвета.

Внешний вид универсала дополняют хромированная отделка и 18-дюймовые колесные диски с шинами с белой обводкой. Изящный силуэт этого авто не оставит никого равнодушным.

Внутри установлены ковшеобразные сиденья Recaro, которые выполнены из кожи цвета Rose. Также в интерьере есть ручная роспись в вертикальную полоску.

Интерьер уникального авто был изготовлен вручную Фото: Mecum Auctions

Центральная консоль также была изготовлена ​​вручную и имеет выступы для органов управления на приборной панели. Все это сочетается с металлическим рычагом переключения передач, специальной рулевой колонкой и рулевым колесом EVOD.

Под капотом установлен огромный 10,3-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 1039 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач от Chevrolet Corvette.

Автомобиль обладает отличным состоянием и выглядит как новый. Пробег CadMad составляет всего 10 км.

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