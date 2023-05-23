На украинских дорогах станет больше радаров TruCAM: список адресов

Радары появятся на потенциально опасных отрезках дороги и в местах концентрации большого количество транспорта. Это позволит повысить безопасность участников дорожного движения.

В Украине на дорогах увеличивается количество радаров TruCAM. Всего появятся 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых полицейские измеряют скорость движения. Полный список адресов опубликовали на сайте Патрульной полиции Украины.

Новые радары появятся на тех участках дороги, где наблюдается наибольший процент аварийности. Это потенциально опасные отрезки и места концентрации большого количество транспорта.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия приборы контроля за измерением скоростного режима автомобилей не используются. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях они работают частично.

Также был удален 41 радар TruCAM. Еще на 54 участках временно приостановлена их работа.

Полный список адресов с расположением радаров TruCAM:

Адреса расположений радаров TruCAM Фото: Патрульная полиция Адреса расположений радаров TruCAM Фото: Патрульная полиция Адреса расположений радаров TruCAM Фото: Патрульная полиция Адреса расположений радаров TruCAM Фото: Патрульная полиция

Полицейские призвали водителей быть осторожными на дорогах и не нарушать ПДД. Всегда пристегивайтесь и соблюдайте скоростной режим.

Ранее Фокус рассказал, что Министерство восстановления Украины приняло ряд нововведений, которые направлены на улучшение контроля за сохранностью дорог.