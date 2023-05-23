Skoda представила роскошного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 570 км (фото)

Комплектация Laurin & Klement названа в честь основателей Skoda Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Эта версия делает электрокроссоверы Skoda Enyaq и Enyaq Coupe более роскошными и технологичными.

Электрокроссоверы Skoda Enyaq и Enyaq Coupe получили новую премиальную комплектацию Laurin & Klement. Также модели получили обновленные аккумуляторные батареи. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Комплектация Laurin & Klement названа в честь основателей Skoda Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Это будет самая роскошная версия для кроссоверов Enyaq и Enyaq Coupe.

Внешне кроссоверы отличаются новыми бамперами с акцентами цвета Platinum Grey вокруг воздухозаборников и на защитных пластинах. Также в комплектацию входят 20- или 21-дюймовые колесные диски, тонированные стекла и эмблемы L&K на передних крыльях. Решетка радиатора Crystal Face с подсветкой и полностью светодиодная оптика входят в стандартную комплектацию Laurin & Klement.

На бамперах появились новые элементы в цвете Platinum Grey Фото: Skoda Кроссоверы отличаются хромированной отделкой оконных рам Фото: Skoda Решетка радиатора Crystal Face с подсветкой входит в стандартную комплектацию Фото: Skoda На кроссовер можно установить 20- или 21-дюймовые колесные диски Фото: Skoda

Интерьер выполнен из бежевой или черной кожи на выбор. Также версия Laurin & Klement добавляет алюминиевые педали и контурную подсветку салона.

В интерьере появилась контурная подсветка Фото: Skoda

Кроссоверы получат обновленную информационно-развлекательную систему с пользовательским интерфейсом Skoda Cl. Он будет интегрирован во все будущие модели бренда.

Skoda Enyaq и Enyaq Coupe Laurin & Klement оснащены электромотором мощностью 285 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды с задним приводом или 6,6 секунды с полным приводом.

Также электрокроссоверы получили улучшенные аккумуляторные батареи. Быстрая зарядка от 10 до 80% занимает менее 30 минут. Максимальный запас хода по циклу WLTP составляет до 570 км на одном заряде.

Стоимость Skoda Enyaq и Enyaq Coupe Laurin & Klement пока не разглашается. Электрокроссоверы должны дебютировать на европейском рынке до конца 2023 года.

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