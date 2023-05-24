Свежий дизайн и гибридные версии: представлен новый Opel Corsa 2024 (фото)

Новый Opel Corsa 2024 стал технологичнее и эффективнее предыдущей модели. Электрическая версия хэтчбека способна проехать до 402 км на одном заряде.

Stellantis представили обновленный хэтчбек Opel Corsa 2024 модельного года. Новинка получила обновленный дизайн, богатое оснащение и гибридные модификации. Об этом рассказали на сайте концерна.

Новый Opel Corsa получил измененный дизайн. Спереди вместо решетки радиатора установили черную панель Vizor, которая есть и на других моделях бренда.

Спереди появилась панель Vizor Фото: Stellantis

Теперь для Opel Corsa доступны модернизированные матричные светодиодные фары IntelliLux. Их можно заказать только как опцию.

В целом хэтчбек сохранил знакомый дизайн, но стал выглядеть современнее. Сзади размещены небольшие фонари с затемненным стеклом.

Сзади размещены небольшие фонари Фото: Stellantis

Внутри появилась обновленная информационно-развлекательную система с 10-дюймовым дисплеем. Она работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform.

Также в салоне разместили 7-дюймовую цифровую приборную панель. Она получила обновленный интерфейс.

Интерьер Opel Corsa 2024 был сильно изменен Фото: Stellantis

Впервые для Opel Corsa доступна беспроводная зарядка. Информационно-развлекательная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Рычаг переключения передач заменили на компактный селектор. Помимо этого модель получила множество новых систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и автономное экстренное торможение с обнаружением пешеходов.

Электрическая версия Corsa Electric теперь оснащена обновленной силовой установкой с электромотором мощностью 154 л.с. Он питается от увеличенной батареи емкостью 51 кВт⋅час. Запас хода составляет до 402 км на одном заряде.

Также на выбор будет доступно сразу несколько "мягких" гибридных версий с 48-вольтовым стартер-генератором. Он будет работать в паре с 1,2-литровым двигателем мощностью до 136 л.с.

Новый Opel Corsa дебютирует на европейском рынке до конца 2023 года. Начальная стоимость модели составит около $24 000.

Ранее Фокус писал, что тюнинг-ателье Irmscher подготовило заряженную версию для Opel Astra 2023.