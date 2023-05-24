Презентован самый дорогой и необычный электрический Volvo за 400 000 евро (фото)

Candela C-8 Polestar оснащен 102-сильным мотором и способен поддерживать скорость 35 км/ч. Батарея на 69 кВт∙ч от электрокара Polestar 2 обеспечивает запас хода в 105 км.

В Швеции презентовали электрический катер Candela C-8 Polestar. Эксклюзивную модель оценили в 400 000 евро, а первые экземпляры доставят заказчикам в июне 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Polestar.

Катер на подводных крыльях может поддерживать крейсерскую скорость 35 км/ч Фото: Polestar

Катер Candela C-8 разработан при участии специалистов Volvo и его электрического подразделения Polestar. Его даже можно купить через онлайн-магазин Polestar.

Запас хода составляет 105 км Фото: Polestar

Новый Candela C-8 Polestar – небольшой катер на подводных крыльях. Электромотор мощностью 102 л. с. (75 кВт) обеспечивает крейсерскую скорость в 35 км/ч (22 узла).

Аккумуляторная батарея емкостью 69 кВт∙ч позаимствована у электромобиля Polestar 2. Запас хода составляет 105 км – в 2-3 раза больше, чем у аналогичных катеров. Экономить заряд помогает компьютерное управление подводными крыльями. Зарядные устройства для катера также поставляет Polestar.

Внутренняя отделка знакома по электромобилям Polestar Фото: Polestar Внутри предусмотрена каюта с диванами Фото: Polestar

Влияние Polestar ощущается и в интерьере Candela C-8 – отделка такая же, как в салоне шведских электромобилей. В катере установили три кресла, также предусмотрена каюта с диванами.

Ранее Фокус сообщал, что самый компактный и дешевый электромобиль Volvo рассекречен до премьеры.

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