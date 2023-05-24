На продажу выставили эксклюзивный суперкар McLaren звезды баскетбола (фото)

McLaren 765LT Spider был изготовлен подразделением MSO и окрашен в уникальный цвет. Суперкар способен развивать скорость до 330 км/ч и набирать первую сотню всего за 2,8 секунды.

В США на продажу выставили эксклюзивный суперкар McLaren 765LT Spider MSO 2022 года, который принадлежал звезде NBA Пи Джей Такеру. Подробности об авто рассказали на сайте duPont REGISTRY.

Пи Джей Такер в 2022 году обратился в подразделение MSO, чтобы создать суперкар, который будет соответствовать всем его требованиям. Автомобиль окрасили в серый цвет Bespoke Satin Chicane и дополнили белой графикой с красными акцентами.

Сзади размещены четыре выхлопных патрубка Фото: duPont Registry

Складная крыша суперкара изготовлена из карбона. Из углеволокна также изготовлены и многие аэродинамические элементы авто, включая сплиттер и диффузор.

Интерьер выполнен из алькантары Burnt Orange с белыми логотипами MSO. Внутри установлены два ковшеобразных сиденья для водителя и его пассажира.

В интерьере используется алькантара цвета Burnt Orange Фото: duPont Registry В салоне есть множество элементов из карбона Фото: duPont Registry

McLaren 765LT Spider MSO оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 765 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Пробег McLaren 765LT Spider MSO составляет всего 489 км. Стоимость суперкара можно узнать только по запросу.

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