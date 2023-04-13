На продажу выставили редкий суперкар McLaren в уникальном перламутровом цвете (фото)

McLaren Elva имеет состояние нового автомобиля и оснащен большим количеством дополнительных опций. Вместе с суперкаром покупатель получит всю документацию, а также два гоночных шлема.

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На аукцион Mecum выставили редкий суперкар McLaren Elva 2021 года в уникальном перламутровом цвете. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

McLaren Elva отличается отсутствием лобового стекла. Водителю необходимо ездить на суперкаре в гоночном шлеме.

Выставленный на аукцион McLaren Elva отличается необычным цветом кузова Pacific Color Stream. Это уникальный фиолетово-голубой оттенок, который меняется в зависимости от освещения.

McLaren Elva проехал всего 146 км Фото: Mecum Auctions

Пробег суперкара составляет всего 146 км. Он обладает состоянием нового автомобиля и не имеет заметных следов эксплуатации.

McLaren Elva оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 815 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 326 км/ч.

Интерьер выполнен в черном цвете. Некоторые внутренние панели так же как и кузов окрашены в оттенок Pacific Color Stream.

Некоторые элементы интерьера выполнены в цвете Pacific Color Stream Фото: Mecum Auctions

Изначально McLaren планировали выпустить 399 экземпляров Elva. Тем не менее производитель позже сократил тираж до 149 единиц.

Всего McLaren выпустили 149 суперкаров Elva Фото: Mecum Auctions

Выставленный на аукцион суперкар является 122-м выпущенным экземпляром. По прогнозам, его стоимость составляет более 1,5 млн долларов.

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Торги за эксклюзивный McLaren Elva пройдут с 12 по 20 мая. Вместе с суперкаром покупатель получит всю документацию, а также два гоночных шлема и кожаную сумку для их хранения.

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