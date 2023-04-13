На продаж виставили рідкісний суперкар McLaren в унікальному перламутровому кольорі (фото)

McLaren Elva має стан нового автомобіля та оснащений великою кількістю додаткових опцій. Разом із суперкаром покупець отримає всю документацію, а також два гоночні шоломи.

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На аукціон Mecum виставили рідкісний суперкар McLaren Elva 2021 в унікальному перламутровому кольорі. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

McLaren Elva відрізняється відсутністю лобового скла. Водію необхідно їздити на суперкарі у гоночному шоломі.

Виставлений на аукціон McLaren Elva відрізняється незвичайним кольором кузова Pacific Color Stream. Це унікальний фіолетово-блакитний відтінок, що змінюється в залежності від освітлення.

McLaren Elva проїхав всього 146 км Фото: Mecum Auctions

Пробіг суперкара складає всього 146 км. Він має стан нового автомобіля та не має помітних слідів експлуатації.

McLaren Elva оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 815 к.с і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 326 км/год.

Інтер'єр виконаний у чорному кольорі. Деякі внутрішні панелі так само як і кузов, пофарбовані у відтінок Pacific Color Stream.

Деякі елементи інтер'єру виконані у кольорі Pacific Color Stream Фото: Mecum Auctions

Спочатку McLaren планували випустити 399 екземплярів Elva. Проте виробник пізніше скоротив тираж до 149 одиниць.

Усього McLaren випустили 149 суперкарів Elva Фото: Mecum Auctions

Виставлений на аукціон суперкар є 122 випущеним екземпляром. За прогнозами, його вартість становить понад 1,5 млн доларів.

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Торги за ексклюзивний McLaren Elva пройдуть з 12 по 20 травня. Разом із суперкаром покупець отримає всю документацію, а також два гоночні шоломи та шкіряну сумку для їх зберігання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Парижі на аукціоні продали рідкісний та нестандартний Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 року.