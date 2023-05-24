Передовые технологии и электрическая версия: представлен новый BMW 5 Series 2024 (фото)

Новые BMW 5 Series и i5 получили стильный дизайн и расширенный список оснащения. Топовый вариант BMW i5 M60 xDrive оснащен двумя электромоторами мощностью 601 л.с. и способен разгоняться до сотни за 3,8 секунды.

Состоялась онлайн-презентация седана BMW 5 Series нового поколения. Модель впервые получила полностью электрическую версию i5. Об этом рассказали на сайте бренда.

Новый BMW 5 Series будет доступен в нескольких модификациях. Топовой версией станет электромобиль BMW i5 M60 xDrive c запасом хода до 516 км на одном заряде.

Дизайн BMW 5 Series

Спереди расположена большая решетка радиатора Фото: BMW

Новые BMW 5 Series и i5 получили стильный дизайн с массивной решеткой радиатора спереди. По бокам от нее расположены узкие фары.

Для седана будет доступна контурная подсветка решетки радиатора BMW Iconic Glow. Она автоматически включается при запуске авто.

Сзади установлены широкие фонари, разделенные хромированной полосой. Они имеют L-образную форму.

Сзади установлены широкие фонари Фото: BMW

Также был изменен силуэт нового BMW 5 Series. На задней стойке появилась цифра 5, а пропорции стали более вытянутыми.

Габариты BMW 5 Series 2024:

длина — 5060 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2995 мм.

Для BMW 5 Series и i5 будут доступны опциональные пакеты экстерьера M Sport и M Sport Package Pro. На выбор будет доступно множество цветов кузова, в том числе три особых варианта окраски BMW Individual.

Улучшенный интерьер и передовые технологии

Интерьер BMW 5 Series и i5 стал гораздо современнее, чем у модели предыдущего поколения. Внутри установлены 14,9-дюймовый изогнутый информационно-развлекательный дисплей, который объединен с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.

В салоне установлены два больших дисплея Фото: BMW

В салоне появилось новое рулевое колесо с плоским дном. Кнопки управления теперь имеют тактильную отдачу. Рычаг переключения передач был заменен на селектор КПП на центральной консоли.

В стандартную комлектацию входят сиденья с развитой боковой поддержкой. Также на выбор доступны более комфортные сиденья с широким спектром различных электрорегулировок.

BMW 5 Series и i5 стали первыми автомобилями бренда с полностью веганским интерьером. Отделка сидений, приборная панель, дверные панели и рулевое колесо выполнены из экологичных материалов.

Информационно-развлекательная система работает на базе операционной системы BMW iDrive 8.5, как и флагманский седан BMW 7 Series. В список оснащения вошли поддержка сетей 5G, поддержка Anrdroid Auto и Apple CarPlay, а также продвинутый парковочный ассистент.

Информационно-развлекательная система работает на базе операционной системы BMW iDrive 8.5 Фото: BMW

Водитель и пассажиры теперь могут играть в видеоигры прямо в интерьере BMW 5 Series и i5. Для этого нужно установит на смартфон приложение, которое превращает устройство в игровой манипулятор.

Электрический флагман BMW i5 M60 xDrive

BMW i5 M60 xDrive станет флагманской моделью Фото: BMW

Электромобиль BMW i5 получит сразу несколько версией. Топовой модификацией станет заряженный BMW i5 M60 xDrive.

BMW i5 M60 xDrive оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 601 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

BMW i5 M60 xDrive оснащен двумя электромоторами Фото: BMW

Запас хода по циклу WLTP составляет до 516 км на одном заряде. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью до 22 кВт. Пополнить заряд аккумуляторной батареи с 10 до 80% можно примерно за 30 минут.

BMW i5 M60 xDrive также получил несколько режимов езды. Они не только влияют на работу подвески и электромоторов, но также и влияют на звук, который будет издавать электромобиль во время езды.

Новые двигатели для BMW 5 Series

Для BMW 5 Series нового поколения будут предложены новые бензиновые и дизельные двигатели с "мягким" гибридом. Все силовые установки включают 48-вольтовый стартер-генератор, который позволяет снизить расход топлива.

Все бензиновые и дизельные BMW 5 Series дополнят 48-вольтовым стартер-генератором Фото: BMW

В Европе сперва будет доступна бензиновая версия BMW 520i на 208 л.с., а также дизельные варианты BMW 520d и BMW 520d xDrive на 197 л.с. Весной 2024 года модельный ряд пополнят новые модификации с Plug-in гибридными силовыми установками и версии с более мощными двигателями.

На европейский рынок выйдут бензиновые и дизельные версии BMW 5 Series Фото: BMW

Все двигатели будут работать в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. По словам BMW, это будет одна из самых быстрых и эффективных КПП на рынке.

Цены на новые BMW 5 Series и i5

Топовый электромобиль BMW i5 M60 xDrive обойдется минимум в $85 095 Фото: BMW

Седан BMW 5 Series и электромобиль i5 поступят в продажу уже в конце 2023 года. Новое поколение модели станет немного дороже текущей генерации.

Цены на модели для европейского рынка пока не раскрываются. Ожидаются, что базовая версия BMW 520i обойдется минимум в $55 000.

Стоимость BMW 5 Series и i5:

BMW 530i — $58 895 (только для рынка США);

BMW 530i xDrive — $61 195 (только для рынка США);

BMW 540i xDrive — $65 895 (только для рынка США);

BMW i5 eDrive40 — $67 795;

BMW i5 M60 xDrive — $85 095.

Ранее Фокус писал, что на тестах на гоночном треке заметили прототип заряженного универсала BMW M3 CS Touring.