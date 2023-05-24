Фургон Ford Transit превратили в экстремальный внедорожник с огромными колесами (фото)

Незавершенный проект выставлен на продажу за 6213 долларов. За эти деньги покупатель получает один из самых необычных фургонов в мире, но с некоторыми поломками.

В Великобритании на продажу выставили уникальный проект на базе фургона Ford Transit. Автомобиль оснастили огромными колесами и мощным двигателем V8. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Кузов Ford Transit установили на новое шасси от массивного внедорожника. От стандартных колес также избавились, заменив их на огромные колеса от монстр-трака.

Проект не был завершен полностью. Фургон не допущен для дорог общего пользования и требует некоторых доработок. Необычный монстр-трак достигает 3353 мм в высоту и 2438 мм в ширину.

Фургон не допущен для дорог общего пользования Фото: ebay.com

На кузове присутствуют следы коррозии. Продавец отметил, что фургон нужно перекрасить, а также заменить карданный вал, шланги радиатора и тормозные трубки.

Для завершения проекта предстоит проделать еще немало работы Фото: ebay.com

Под капотом расположен 6,5-литровый двигатель V8 от Oldsmobile. Он работает в паре с автоматической коробкой передач и передает мощность на все четыре колеса.

Продавец просит за этот уникальный автомобиль 6213 долларов. Тем не менее покупателю придется приложить немало усилий, что завершить проект.

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