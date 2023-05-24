Австралиец на прокатном Lamborghini устроил масштабное ДТП и сбежал (видео)

Lamborghini Huracan на большой скорости вылетел на площадку по продаже б/у авто и протаранил три машины. Водитель скрылся с места ДТП и теперь его разыскивает полиция.

Крупное ДТП произошло в австралийском Сиднее. Аварию устроил водитель суперкара Lamborghini Huracan, взятого напрокат. Об этом идет речь в сюжете канала 9 News.

Суперкар серьезно поврежден Фото: скриншот / YouTube

Авария произошла в вечернее время, когда улицы пустовали, что помогло избежать большого количества пострадавших. Lamborghini Huracan ехал по улице на большой скорости и его занесло в повороте. 610-сильный суперкар вылетел на тротуар и протаранил три машины на площадке по продаже б/у авто. Lamborghini остановился, встав на дыбы.

Lamborghini Huracan оказался прокатным Фото: скриншот / YouTube

Водитель суперкара, выбравшись из авто, сообщил свидетелям аварии, что разбитый Lamborghini взят напрокат и что он хочет все уладить с компанией-владельцем машины. Однако когда он услышал, что вызвана полиция, то поспешил скрыться с места ДТП.

Теперь виновника аварии разыскивает полиция, а прокатная компания и владелец площадки по продаже б/у авто подсчитывают убытки. Четыре машины требуют серьезного ремонта.

Это уже вторая масштабная авария с участием суперкара в Австралии за последнее время. Недавно в Мельбурне разбили редкий Ferrari за $350 000.

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