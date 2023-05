Не впечатляют: медленные автомобили, которые выглядят быстрыми (фото)

Эти 10 автомобилей выглядят значительно спортивнее, чем есть на самом деле. Они не впечатляют своей динамикой разгона с места и максимальной скоростью.

Для многих людей красивый дизайн играет не последнюю роль при выборе автомобиля. Иногда их внешность оказывается обманчивой. Фокус расскажет о десяти медленных автомобилях, которые кажутся быстрыми на первый взгляд.

Мы вспомнили 10 автомобилей, при взгляде на которые может показаться, что это настоящие спорткары с впечатляющим разгоном. В реальности они довольно медленные.

ТОП-10 медленных автомобилей, которые выглядят быстрыми:

10. Peugeot RCZ

Peugeot RCZ сперва не планировали запускать в производство Фото: Peugeot

Годы выпуска: 2010 — 2015

Разгон от 0 до 100 км/ч: 8,0 секунды

Французский спорткар Peugeot RCZ изначально должен был остаться только в виде концепта, но шоу-кар получил отличные отзывы от прессы. В итоге модель добралась до конвейера в 2010 году.

Peugeot RCZ получил стильный дизайн с плавными линиями. Сзади расположен активный спойлер и два выхлопных патрубка, которые делают модель более спортивной внешне.

На деле спорткар не мог похвастаться хорошей динамикой разгона, а максимальная скорость составляла всего 217 км/ч. В 2013 году дебютировал Peugeot RCZ R, который уже мог удовлетворить все потребности любителей быстрой езды.

9. Toyota Celica T230 1.8 VVT-i

Седьмое поколение Toyota Celica перестали оснащать системой полного привода Фото: Toyota

Годы выпуска: 1999 — 2006

Разгон от 0 до 100 км/ч: 8,7 секунды

Toyota Celica первого поколения впервые дебютировала в 1970 году. Это было легкое спортивное купе, которое одержало множество побед в различных гонках.

Следующие поколения Toyota Celica прославились благодаря гонкам ралли. Полный привод позволял им быстро разгоняться с места, а спортивная подвеска обеспечивала отличную управляемость.

Седьмое поколение модели стало настоящим разочарованием для поклонников. Для Toyota Celica больше не предлагались версии с полным приводом, а самая мощная версия выдавала всего 192 л.с.

8. Fiat Coupe 1.8 16V

Базовая версия Fiat Coupe была слишком медленной Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1993 — 2000

Разгон от 0 до 100 км/ч: 9,2 секунды

Яркое итальянское купе стало попыткой Fiat повысить имидж бренда. На деле все оказалось не так однозначно.

На выбор было доступно множество модификаций Fiat Coupe. Самой быстрой версией был 2.0 20V Turbo на 220 сил, который позволял разгоняться до сотни за 6,5 секунды.

Базовая модификация с 1,8-литровым двигателем выдавала всего 130 л.с. мощности. Из-за этого разгон от 0 до 100 км/ч занимал более 9 секунд.

7. Ford Puma 1.4i 16v

Ford Puma активно выступал в гонках Фото: Ford

Годы выпуска: 1997 — 2002

Разгон от 0 до 100 км/ч: 11,9 секунды

Компактное купе Ford Puma стал смелым экспериментом для бренда. Некоторые популярные издания хвалили модель за отличную управляемость и удовольствие от вождения.

Базовая версия с 1,4-литровым двигателем была очень медленной. Тем не менее модель стала популярной в Европе, а также участвовала в гонках.

6. Honda CR-Z

Honda CR-Z был создан с упором на экономность, а не скорость Фото: Honda

Годы выпуска: 2010 — 2016

Разгон от 0 до 100 км/ч: 9,9 секунды

С первого взгляда Honda CR-Z выглядит как заряженный спорткар. В реальности это экономичное купе с гибридной силовой установкой.

Несмотря на внешний вид, Honda CR-Z не обладала выдающимися характеристиками. Тем не менее расход топлива 4 литра на 100 км приятно удивляет.

5. Ford Mustang II King Cobra

Ford Mustang II King Cobra не смог вернуть модели былую славу Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1978

Разгон от 0 до 100 км/ч: 9,8 секунды

Трудно назвать более культовый спорткар, чем Ford Mustang. При упоминании этого названия автолюбители в основном вспоминают мощный маслкар, но второе поколение стало "темным пятном" в истории модели.

Топливный кризис начала 70-х сильно повлиял на судьбу Ford Mustang. От мощных двигателей пришлось отказаться, чтобы сделать автомобили более экономными и экологичными.

В 1978 году Ford попытались вернуть былую славу культовой модели, выпустив заряженную модификацию King Cobra. К большому разочарованию, за стильным обвесом и аэрографией скрывались посредственные характеристики.

4. Pontiac Firebird II Trans Am

Pontiac Firebird Trans Am был одним из самых эффектных маслкаров своей эпохи Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1977 — 1979

Разгон от 0 до 100 км/ч: 8,4 секунды

Топливный кризис начала 70-х затронул не только Ford, но и других американских автопроизводителей. Еще один маслкар также пострадал из-за новых ограничений.

В 1977 году на экраны выходит культовый фильм "Полицейский и бандит" ("Smokey and the Bandit"), где большую часть хронометража занимает яркий Pontiac Firebird II Trans Am с изображением орла на капоте. Хоть в ленте маслкар и кажется быстрым, в реальности он довольно медленный.

3. Hyundai Coupe 1.6i

Hyundai Coupe не оценили любители быстрой езды Фото: Hyundai

Годы выпуска: 1996 — 2001

Разгон от 0 до 100 км/ч: 9,2 секунды

Первая попытка Hyundai войти в сегмент спортивных автомобилей оказался довольно спорной. Компактное купе привлекало ярким дизайном и низкой стоимостью.

Первое поколение Hyundai Coupe сперва предлагалось только с маломощными двигателями на 1,6 и 1,8 литра. Ни одна версия модели не была быстрой.

2. Porsche 914

Porsche 914 разрабатывался совместно с инженерами Volkswagen Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1969 — 1976

Разгон от 0 до 100 км/ч: 13,5 секунды

Porsche прославились благодаря выпуску быстрых спортивных автомобилей, которые становятся эталоном для других производителей. В истории бренда было и несколько медленных моделей начального уровня.

Двухместный спорткар с кузовом тарга сперва выпускался только с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с. Даже малый вес в 940 кг не позволял автомобилю разгоняться до сотни менее чем за 13 секунд.

1. DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12 способен развивать скорость до 177 км/ч Фото: Artcurial

Годы выпуска: 1981 — 1982

Разгон от 0 до 100 км/ч: 9,6 секунды

Многие люди узнали о DeLorean DMC-12 благодаря культовой кинотрилогии "Назад в будущее". Там автомобиль был способен перемещаться во времени, разогнавшись до 88 миль/ч (141 км/ч). В реальности максимальная скорость лишь немного превышала эту отметку — 177 км/ч.

DeLorean DMC-12 разработал знаменитый американский инженер и бизнесмен Джон Делореан. Этот автомобиль должен был стать его триумфом, но производство модели обернулось настоящим кошмаром.

Первоначально спорткар планировали оснащать мощными двигателями V8 от Chevrolet Corvette, но в итоге автомобиль получил маломощный двигатель, разработанный в Peugeot, Renault и Volvo. Также ухудшили ситуацию плохая сборка модели и ее высокая стоимость.

