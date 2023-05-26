Спорткар Porsche Boxster с легкостью справился с тестом на управляемость (видео)

Эксперты похвалили Porsche Boxste за отточенную управляемость даже с полной снаряженной массой. Спорткар оставался стабильным на высокой скорости.

Эксперты проверили управляемость спорткара Porsche Boxster в лосином тесте. Автомобиль с легкостью справился со сложным испытанием. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Porsche Boxster является спорткаром начального уровня в модельном ряду бренда. Тем не менее это быстрый автомобиль с отточенной управляемостью.

Эксперты высоко оценили управляемость немецкого спорткара. Родстер держал дорогу даже с полной снаряженной массой в 1730 кг.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Сперва водитель-испытатель прошел лосиный тест на скорости 75 км/ч. Спорткар с легкостью справился с этим испытанием, поэтому его скорость увеличили до 79 км/ч. Эта попытка также оказалась успешной.

Испытание проходил спорткар Porsche Boxster в версии 25 Years Limited Edition. Он оснащен 4,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 400 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,0 секунды, а максимальная скорость составляет 288 км/ч.

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