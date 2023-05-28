Украинский Ford Transit: опубликованы архивные фото малоизвестного минивэна ЛАЗ

ЛАЗ-3210 — единственный легковой минивэн в истории львовского предприятия. Компактное 4,5-метровое авто с пластиковым кузовом оснастили 70-сильным дизелем.

ЛАЗ известен своими городскими и туристическими автобусами, однако во Львове пытались создавать и автомобили. Так, в начале 90-х на предприятии спроектировали недорогой минивэн ЛАЗ-3210. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Минивэн презентовали на выставке "Украинский автобус-94" Фото: autocentre.ua

ЛАЗ-3210 разработали под руководством конструктора Олега Грицая. Рамный минивэн достигал всего 4,5 м в длину и весил 1800 кг. Несмотря на компактные размеры, в салоне минивэна могли разместиться 9 человек.

Кузов ЛАЗ-3210 выполнили из стеклопластика. Дизайн с большим углом наклона лобового стекла и вертикальными задними стойками был выдержан в духе новейших Ford Transit и Pontiac Trans Sport. Примечательно, что фары позаимствовали у "Таврии".

Микроавтобус ЛАЗ оснастили польским дизелем Andria объемом 2,4 л и мощностью 70 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Рулевое управление и переднюю подвеску позаимствовали у "Волги", а задний мост – у УАЗ-452.

Дизайн автобуса выдержан в духе Ford Transit Фото: autocentre.ua

Минивэн ЛАЗ-3210 презентовали в 1994 году на выставке "Украинский автобус-94". Его планировали продавать за 7500 долларов, однако кризис 90-х и появление на рынке "Газели" поставили крест на проекте.

Ранее Фокус рассказывал, что ЛАЗ еще 75 лет назад выпускал компактные электрические фургоны.

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